Interview mit Marlon aus Nieder-Olm: So ist seine Teilnahme bei "The Voice of Germany"

Am 23. September 2022 kann man sein nächstes Battle sehen

Seit seiner Kindheit singt Marlon aus Nieder-Olm. Seine Leidenschaft hat ihm geholfen auf die große Bühne bei "The Voice of Germany" zu kommen. Am 8. September 2022 hat er bei den Blind Auditions für "The Voice of Germany" den RnB-Song „All My Life“ von K-Ci & JoJo performt.

Marlon über seine Performance bei TVOG: "Das ist mein Lebenstraum und jetzt bin ich hier"

"Musik habe ich schon immer gemacht. Seit meinem dritten Lebensjahr singe ich, bereits als Kind, habe ich immer mit meinem Vater im Auto gesungen", erzählt Marlon im Interview mit inRLP.de von seinen musikalischen Anfängen. In seiner Familie singen alle sehr gerne. "Mein musikalisches Vorbild ist mein Vater", sagt der Hobbysänger stolz. "Musik ist und war mein großes Hobby".

Seit "The Voice Kids" ist Marlon nicht mehr von dem Traum weggekommen, bei "The Voice of Germany" zu performen. Mit dem RnB-Song "All My Life" von K-Ci & JoJo in den Blind Auditions erfüllte er sich seinen Traum. "Jetzt habe ich es geschafft, zu The Voice zu gehen", sagt er. Dieses Lied hat für ihn eine besondere Bedeutung: „Ich wurde in das ältere RnB/Soul-Genre hineingeboren. Es ist eines meiner Lieblingslieder, ich höre es immer gerne. Ich bin froh, dass ich es performen durfte", so Marlon.

Rea Garvey hat gebuzzert und Marlon ist nun im Team Rea, was sehr zu ihm passt, da Rea Garvey sein Traum-Coach war, so Marlon. "Rea Garvey ist ein guter Coach. Er ist sehr flexibel, was Musik angeht. Dass ich bei ihm bin, ist genau das, was ich wollte", erklärt der begeisterte Sänger.

"Es ist ein ganz anderes Gefühl, direkt auf der großen Bühne zu stehen"

Als man seine Performens sah, stand er sicher und selbstbewusst auf der Bühne, aber Marlon selbst erzählt etwas anderes. "Ich war tatsächlich sehr aufgeregt, weil das mein allererster Auftritt vor Publikum war. Es ist ein ganz anderes Gefühl, direkt auf der großen Bühne zu stehen", gab er gegenüber inRLP.de zu. "Das ist mein Lebenstraum und jetzt stehe ich hier, stehe vor der Bühne und kann endlich performen".

Die Teilnahme bei "The Voice of Germany" ist für ihn nicht nur ein Traum, sondern hat auch einen Wert für ihn: „Ich möchte Menschen inspirieren, die sich nicht auf eine so große Bühne getraut haben. Man lebt nur einmal!" Die Blind Edition habe er mit seiner Familie zusammen geschaut. Dazu sagt er: "Es war ein unbeschreibliches Gefühl, sich selbst in Fernsehen zu sehen." Sein nächstes Battle kann man am 23. September erleben.