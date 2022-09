Betrüger wollen derzeit in Neuwied die Gutmütigkeit der Bürger*innen ausnutzen. Wie gleich mehrere Feuerwehren in der Stadt berichten, rufen die Kriminellen bei Bürger*innen an und wollen Spenden für "die Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen und Ausrüstungsgegenständen" sammeln.

"Dies steht in keinem Zusammenhang mit der Feuerwehr der Stadt Neuwied", warnt unter anderem der Löschzug aus Gladbach. Wer angerufen wird, solle auf keinen Fall auf die Forderungen eingehen und stattdessen die angezeigte Rufnummer notieren, um sie anschließend der Polizei zu melden.

Neue Betrugsmasche kursiert in Neuwied: Facebook-Fans der Feuerwehren sind entrüstet

Die Facebook-Fans der Feuerwehren melden sich in den Kommentaren der Beiträge zu Wort. So gibt eine Nutzerin an, dass sie bereits zweimal bei der Arbeit von den Betrügern angerufen worden sei. Ein anderer Nutzer findet deutliche Worte für seinen Unmut: "Ist zum Kotzen diese Leute..." Die Aufrufe der Feuerwehren wurden indes insgesamt über 200 Mal von den Facebook-Anhängern geteilt.