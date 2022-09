Neustadt an der Weinstraße: Wahl zur 74. Deutschen Weinkönigin

Beim Vorentscheid qualifizierten sich fünf Kandidatinnen

qualifizierten sich fünf Kandidatinnen Drei von ihnen kommen aus rheinland-pfälzischen Weinanbaugebieten

Eine Woche vor der Wahl der 74. Deutschen Weinkönigin haben sich am Samstag (24. September 2022) bei einem Vorentscheid fünf Kandidatinnen für das Finale am Freitag (30. September 2022) qualifiziert. Die Frauen überzeugten die Jury im pfälzischen Neustadt an der Weinstraße unter anderem mit Weinwissen und Schlagfertigkeit.

Finale Wahlgala in Neustadt an der Weinstraße: Das Publikum kann die neue Deutsche Weinkönigin mitwählen

Gesucht wird am Freitag (30. September 2022) die Nachfolgerin der amtierenden "Majestät" Sina Erdrich aus dem Weinbaugebiet Baden. Die Kandidatinnen Sophia Hanke aus der Pfalz, Juliane Schäfer aus dem Weinanbaugebiet Rheinhessen und Mariella Cramer von der Ahr kommen aus Rheinland-Pfalz. Ebenso qualifizierten sich Katrin Lang aus Baden und Luise Böhme aus dem Anbaugebiet Saale-Unstrut.

Die fünf Kandidatinnen treten am Freitag (30. September 2022) ab 20.15 Uhr im Neustädter Saalbau in Neustadt an der Weinstraße gegeneinander um die Krone an. Die finale Wahlgala wird ab 20.15 Uhr im SWR-Fernsehen live übertragen.

Zum ersten Mal in der Geschichte der Deutschen Weinkönigin dürfen auch die Zuschauer*innen vor den Bildschirmen und im Saal mitentscheiden, wer die nächste Deutsche Weinkönigin werden soll. Mit dem Handy, Tablet oder Laptop kann über das Dialogforum "meinSWR“ abgestimmt werden.