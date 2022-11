2023 ist nicht mehr allzu weit weg und die Politik hält einige Änderungen parat, auf die sich die Bürgerinnen und Bürger einstellen müssen. Das reicht von einer Mehrwegpflicht auf To-go-Produkte über den deutlich erhöhten Krankenkassenbeitrag, Vorteile bei der Rentenversicherung bis hin zu Tücken bei der Kfz-Versicherung. Wir stellen dir die wichtigsten neuen Gesetze, Regelungen und Änderungen 2023 im Überblick vor.

Änderungen für Verbraucher*innen

Mehrwegpflicht

Ab 1. Januar 2023 gilt eine Mehrweg-Pflicht für Restaurants, Bistros und Cafés, die besagt, dass alle Produkte auch in einer Mehrwegverpackung angeboten werden müssen. Hierbei darf das Produkt in der Mehrwegverpackung nicht teurer sein, als das Produkt in der Einwegverpackung. Den Inhaber*innen ist es allerdings erlaubt, Pfand für die Mehrwegverpackung zu nehmen. Ausgenommen von der Pflicht sind lediglich Imbisse, Kioske und Spätkauf-Läden.

Photovoltaik

Durch das novellierte Erneuerbare-Energie-Gesetz (EEG) gibt es 2023 mehr Geld für Photovoltaik-Anlagen. Das gilt für alle Anlagen, die ab 30. Juli 2022 in Betrieb genommen wurden. Dann gibt es beispielsweise für Photovoltaik-Anlagen bis zehn Kilowatt Leistung 8,6 Cent/Kilowattstunde, für Anlagen bis 40 Kilowatt Leistung 7,5 Cent/Kilowattstunde. Zudem entfällt im EEG 2023 die technische Vorgabe, dass höchstens 70 Prozent der PV-Nennleistung in das öffentliche Stromnetz gespeist werden müssen. Tipp: Wenn du planst, dir eine Photovoltaik-Anlage zuzulegen, solltest du dir unseren Ratgeber-Artikel zum Thema ansehen. Wir haben drei beliebte Anlagen-Größen verglichen und sagen dir, mit welchen Kosten du für eine Solaranlage inklusive Stromspeicher rechnen musst.

EU-weites Recht auf Reparatur

Die EU-Kommission will gezielt gegen Umweltverschmutzung vorgehen und den Verbraucher*innen ein EU-weites Recht auf Reparatur einräumen. Dieses Recht umfasst laut dem Europäischen Parlament bessere Kennzeichnungen zu Verbraucherinformationen, eine längere Haltbarkeit und Reparierbarkeit von Waren sowie längere Garantielaufzeiten. Wann das Gesetz umgesetzt wird, ist noch unklar, es soll allerdings 2023 in Angriff genommen werden.

Lieferkettengesetz tritt in Kraft

Am 1. Januar 2023 tritt das Lieferkettengesetz in Kraft, welches Unternehmen in erster Linie an ihre Verantwortung erinnern soll und Kinder- oder Zwangsarbeit sowie Umweltzerstörung verhindern soll. Das Gesetz gilt erst einmal für alle Unternehmen ab 3.000 Mitarbeiter*innen, ab 2024 dann auch für Unternehmen ab 1.000 Mitarbeiter*innen.

Änderung Euro-Münzen

Im Geldbeutel ändert sich 2023 nicht nur finanziell etwas, auch der Euro verändert sich: Ab Januar 2023 werden neue Euro-Münzen in den Umlauf gebracht. Das hängt damit zusammen, dass Kroatien am 1. Januar der EU beitritt, weshalb neue kroatische Münzen geprägt werden.

Erhöhung des Wohngelds

Das Wohlgeld soll sich ab 2023 merklich erhöhen - um 190 Euro auf rund 370 Euro monatlich. Das ist Teil der Wohngeldreform der Bundesregierung und soll einkommensschwache Mieter*innen unterstützen.

Änderungen bei Versicherungen

Krankenkassenbeitrag

Die Corona-Krise hat es gezeigt: Die Gesundheit ist wichtig - und teuer. Deshalb steigen 2023 im Rahmen des GKV-Finanzstabilisierungsgesetzes auch die Krankenkassenbeiträge, im Schnitt auf 16,2 Prozent des Bruttolohns. Aktuell liegt der Beitragssatz noch bei 14,6 Prozent, der ermäßigte Beitragssatz liegt bei 14 Prozent. Es wird also zu einem sehr deutlichen Anstieg des Krankenkassen-Beitragssatzes kommen, den der ein oder andere sicher im Geldbeutel merken wird.

Rente

Positive Nachrichten für alle, die in die Rentenversicherung einzahlen: Die gezahlten Rentenbeiträge lassen sich ab 2023 komplett von der Steuer absetzen. Ab sofort werden Renten erst in der Auszahlungsphase im Alter besteuert. Das soll zu einer Gesamt-Entlastung der Beschäftigten von 3,2 Milliarden Euro führen. Geltend ist diese Steuer-Reform für die Rentenversicherungsbeiträge für jeden, der in die gesetzliche Rentenversicherung, die landwirtschaftliche Alterskasse, die berufsständischen Versorgungseinrichtungen und in Basisrentenverträge (Rürup) einzahlt.

Änderungen bei Arbeit, Lohn & Steuer

Bürgergeld statt Hartz IV

Hartz IV gibt es ab 1. Januar 2023 nicht mehr, dafür aber das Bürgergeld: Es wird nicht nur der Regelsatz erhöht, sondern auch zahlreiche weitere Neuerungen durchgeführt. Unter anderem sollen Sanktionen wegfallen, das Schonvermögen erhöht werden und ein "Weiterbildungsgeld" sowie ein "Bürgergeldbonus" eingeführt werden.

Anhebung der Home Office-Pauschale

Die Home Office-Pauschale wird 2023 fortgeführt und sogar erhöht: Ab dem 1. Januar 2023 steigt der Gesamtbetrag fürs Arbeiten im Home Office, der steuerlich geltend gemacht werden kann, auf maximal 1.000 Euro (bisher: 600 Euro). Somit können pro Jahr 200 Home Office-Tage von der Steuer abgesetzt werden (täglich fünf Euro). Bisher sind es 120 Tage im Jahr. Das Besondere: Die Pauschale kann auch dann in Anspruch genommen werden, wenn kein separates Arbeitszimmer zur Verfügung steht.

Anhebung Grundfreibetrag

Auch der Grundfreibetrag wird 2023 angehoben - auf 10.623 Euro. Diese Änderung ist Teil des Inflationsausgleichsgesetzes, welches die Steuerlast an die Inflation anpassen soll, um die Bürger*innen zu entlasten. Auch Geringverdiener sollen von der Anhebung des Grundfreibetrags profitieren, allerdings bleiben nach Plänen des Finanzministeriums für jemanden, der 1.200 Euro Brutto/Monat verdient, lediglich 54 Euro mehr pro Jahr im Geldbeutel.

Änderung Spitzensteuersatz

Im gleichen Zug wie die Anhebung des Grundfreibetrags gibt es auch eine Änderung bezüglich des Spitzensteuersatzes: Dieser wird 2023 um mehr als 3.000 Euro auf 61.972 Euro/Jahr angehoben. Der Reichensteuersatz, der ab einem Einkommen von 277.836 Euro beginnt, bleibt jedoch gleich.

Änderung CO2-Steuer

Um die CO2-Emissionen zu begrenzen, erhöht sich die CO2-Bepreisung für fossile Brennstoffe stufenweise. Nicht jedoch 2023, da der Aufstieg in die nächste Stufe um ein Jahr, also auf 2024, verschoben wurde.

Erhöhung des Kindergelds

Ab 1. Januar 2023 erhöht sich auch das Kindergeld: um 18 Euro monatlich für das erste und zweite Kind und um 12 Euro monatlich für das dritte und weitere Kinder. Zusammengerechnet ergibt das jährlich 432 Euro mehr Geld für eine Familie mit zwei Kindern, bei einer Familie mit drei Kindern sind es 576 Euro mehr pro Jahr.

Erhöhung des Kinderfreibetrags

Der Kinderfreibetrag wird ebenfalls erhöht - von aktuell 5.620 Euro auf 5.760 Euro ab 2023. Dieser Freibetrag wird vom Finanzamt ermittelt, wenn die Einkommenssteuererklärung eingereicht wird.

Faire Bezahlung in der Pflege

Wer selbst in der Pflege arbeitet oder Angehörige hat, die in diesem Bereich tätig sind, wird sich auch über die weitere Erhöhung des Mindestlohns für Pflegekräfte freuen. Diese erste Erhöhung des Mindestgehalts ist auf Mai 2023 angesetzt, die zweite auf Dezember 2023.

Midijob

Wer in einem sogenannten Midijob tätigt ist, darf ab 1. Januar 2023 bis zu 2.000 Euro verdienen. Die bisherige Verdienstgrenze liegt bei 1.600 Euro monatlich. Im Unterschied zum Minijob sind die Arbeitnehmer*innen bei einem Midijob sozialversicherungspflichtig.

Tabaksteuer

Um die "gesundheitspolitische Lenkungswirkung weiterhin zu gewährleisten", erhöht das Bundesfinanzministerium die Steuer auf Tabak stufenweise. Im Zeitraum 2022 bis 2026 steigt der Preis für eine Packung Zigaretten (20 Stück) um durchschnittlich acht Cent jährlich. Auch die Packung Feinschnitt sowie die Mindeststeuer für Zigarren/Zigarillos und Pfeifentabak werden angepasst.

Änderungen für Frührenter

Gerade Menschen, die vor dem regulären Renteneintrittsalter in den Ruhestand gehen, werden von Abzügen bei der Rente oft hart getroffen. Hier plant der Bundesminister für Arbeit und Soziales für 2023 Änderungen (Stand: Oktober 2022). Welche das sind und was das für dich bedeutet, erfährst du in unserem ausführlichen Artikel zum Thema.

Das neue Jahressteuergesetz ab dem 1. Januar 2023 gelten. Es gibt eine Reihe von Verbesserungen für PV-Anlagen, "Häuslebauer" und auch bei den Freibeträgen gibt es moderate Aufschläge. Alle Änderungen rund ums Thema Steuern findest du in unserem separaten Artikel.

Änderungen für Autofahrer*innen & im ÖPNV

Deutsche Bahn

Die Deutsche Bahn will ihre Passagiere 2023 schneller ans Ziel bringen - zumindest auf einigen Strecken. Laut dem neuen Fernverkehrsplan 2023 gibt es nun zweimal pro Stunde eine ICE-Verbindung zwischen Köln und München, zudem auch zwischen Stuttgart und München. Außerdem sollen weitere deutsche Städte von einer Direkt-Verbindung zum Flughafen Frankfurt profitieren - bis zu 60 Prozent mehr Sitzplätze sind hier vorgesehen. Ein weiteres Highlight: Ab Dezember 2022 ist der neue ICE 3neo im Einsatz, der zwischen Dortmund, Köln und Frankfurt unterwegs ist. Durch einen Zukauf von 23 neuen Zügen in 2023 schafft es die Bahn, ihr Sitzplatzkontingent um rund 19.000 zu erhöhen. Außerdem soll es 2023 ein deutschlandweit in allen Regionalzügen gültiges 49-Euro-Ticket geben (das, wie der Name schon sagt, 49 Euro pro Monat kostet).

Kfz-Versicherung

Auch bei der Kfz-Versicherung kommen 2023 Änderungen auf die Autofahrer*innen zu: Die Typenklasse bestimmt, ob 2023 mehr oder weniger als bisher in die Kfz-Versicherung einbezahlt werden muss. Der ADAC geht davon aus, dass 13 Millionen Autofahrer*innen in eine neue Einstufung eingeteilt werden, 8,1 Millionen davon werden zukünftig mehr Versicherungsbeiträge bezahlen müssen. Für viele Autobesitzer*innen wird sich jedoch gar nichts verändern.

Führerschein

Wer zwischen 1959 und 1964 geboren wurde, hat noch bis zum 19. Januar 2023 Zeit, seinen alten Führerschein gegen einen neuen zu tauschen. Weitere Fristen findest du in unserem Artikel.

Keine E-Auto-Prämie mehr für Plug-in-Hybride

Ab 1. Januar 2023 gibt es keine Förderung mehr für Plug-in-Hybride und auch die Förderungshöhe für reine Elektro-Autos sinkt ab 2023. Wer jetzt damit liebäugelt, sich noch zügig ein E-Auto oder einen Plug-in-Hybrid zuzulegen, um die aktuelle Förderung einzustreichen, wird leider enttäuscht: Bei den aktuellen Lieferzeiten ist es eher unwahrscheinlich, dass das Auto rechtzeitig ankommt, um noch in diesem Jahr zugelassen zu werden.

Maske im Verbandskasten

Ab 2023 sollen zwei medizinische Masken Pflichtbestandteil jedes Verbandskastens im Auto sein. Die Regelung wurde bereits im Februar 2022 beschlossen, allerdings muss die Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) erst noch geändert werden.

Tipp: Alle für Autofahrer*innen relevanten Änderungen im Jahr 2023 findest du ausführlich in unserem separaten Artikel zum Thema.

Die Bundesregierung hat ein drittes Entlastungspaket im September 2022 beschlossen. Welche Maßnahmen in diesem festgelegt sind, kannst du hier nachlesen: