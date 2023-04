Große Cannabis-Plantage im Saarland ausgehoben

im ausgehoben Fünf Verdächtige aus verschiedenen Ländern Europas festgenommen

aus verschiedenen Ländern Europas festgenommen Plantage umfasste mehr als 1000 Marihuanapflanzen

Ermittler haben am Freitagabend (31. März) fünf mutmaßliche Betreiber einer professionell angelegten Cannabis-Plantage in Nalbach (Landkreis Saarlouis) im Saarland festgenommen. Die Männer aus Deutschland, Frankreich, Belgien und den Niederlanden im Alter von 28 bis 56 Jahren sollen eine Indoor-Plantage mit über 1000 Marihuanapflanzen angelegt haben.

Fünf Männer festgenommen: Cannabis-Plantage im Saarland ausgehoben

Wie das Landespolizeipräsidium Saarland mitteilt, hat die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift (GER) des Landespolizeipräsidiums und des Zollfahndungsamtes Frankfurt am Main, die Beschuldigten am Freitagabend (31. März 2023) in Nalbach (Landkreis Saarlouis) im Saarland festgenommen.

Ihnen wird vorgeworfen, eine professionell angelegte Cannabisplantage betrieben zu haben. Sie sollen am Samstag (1. April 2023) dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Die Plantage der Männer soll über 1000 Marihuanapflanzen umfasst haben.

Im Rahmen weiterer Durchsuchungen fanden die Ermittler umfangreiches Beweismaterial auf. Außerdem wurden mehrere PKW und Mobiltelefone, die den festgenommenen Männern zuzuordnen sind, sichergestellt. Im Einsatz befanden sich auch die Spezialeinheiten sowie die Operative Einheit der Polizei Saarland. Die Ermittlungen dauern an.

Rebekka Barta mit dpa

Auch interessant: