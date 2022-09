Bahnfahren ist in Deutschland oft kompliziert und teuer - vor allem in Zeiten rasant steigender Preise. In den vergangenen drei Monaten war das 9-Euro-Ticket ein Experiment der Bundesregierung, wie man hierzulande einfacher und günstiger unterwegs sein kann. Bei der Bevölkerung war der Zuspruch groß, immerhin wurden 52 Millionen der Billig-Fahrkarten verkauft. Die ganzen Verbunds-Abonnenten sind da nicht mit eingerechnet. Die Debatte um einen Nachfolger ist nun in vollem Gange.

Ein Nachfolger für das 9-Euro-Ticket hat es aber ins Entlastungspaket der Ampel-Koalition geschafft, das am Wochenende vorgestellt wurde. Ein einfaches, bundesweites Ticket soll so bald wie möglich zum Dauerangebot werden. Der Bund will dafür jährlich 1,5 Milliarden Euro extra locker machen, wenn die Länder das Gleiche drauflegen. Viele Fragen sind noch offen. Der Preis wird auf jeden Fall höher sein als von Juni bis August, das Ziel der Ampel-Koalition sind zwischen 49 und 69 Euro.

Kommt der Nachfolger fürs 9-Euro-Ticket? Krach zwischen Bund und Ländern droht

Für viele Pendler, die auf dem Weg zur Arbeit mehrere Tarifzonen überqueren, dürfte sich das auf jeden Fall lohnen. Wer etwa die 50 Kilometer zwischen Lüneburg und Hamburg pendelt, zahlt im Abo mindestens rund 187 Euro im Monat. Innenstadt-Nutzer könnten im schlimmsten Fall draufzahlen. Wie es mit der Rentabilität für Auto-Pendler, Ausflügler oder Familien aussieht, das werden erst die harten Verhandlungen rund um Preis und Ausgestaltung zeigen. Eines ist zumindest sicher - in den kommenden Wochen dürften Bund, Länder, Koalition und Opposition mit teils harten Bandagen um den Regional- und Nahverkehr kämpfen.

Immerhin zeigen sich die Grünen optimistisch. Nach Ansicht der zweitstärksten Koalitionspartei ist eine bundesweite Nahverkehrsfahrkarte für 49 Euro machbar. "Wir gehen davon aus, dass sich in Gesprächen mit den Ländern und durch die Finanzmittel, die wir zur Verfügung stellen wollen, ein 49-Euro-Ticket realisiert", sagte Fraktionschefin Britta Haßelmann am Montag. Das wäre ein sehr wichtiges Signal. Sie glaube, dass es eine große Nachfrage geben werde. "Wahnsinnig viele Menschen" hätte bereits das 9-Euro-Ticket in Anspruch genommen.

Aus den Ländern kommt hingegen Kritik, immerhin sollen sie mindestens genauso viel in das Ticket investieren wie der Bund. Man wäre nicht in die Debatte einbezogen worden, hieß es unter anderem nach der Präsentation des Konzepts durch die Ampel. Bayern hat nun deutlich gemacht: Man will kein Geld für ein Nachfolge-Angebot zum 9-Euro-Ticket ausgeben - auch wenn sich der Bund mit 1,5 Milliarden Euro beteiligt. "Wenn der Bund das haben will, muss der Bund das finanzieren", sagte ein Sprecher des bayerischen Verkehrsministeriums am Montag. "An dieser Haltung hat sich nichts geändert."

Bayern gegen Nachfolger - Bund soll Zusagen einhalten

Zudem müsse der Bund erst mal wie von der Verkehrsministerkonferenz gefordert 3,15 Milliarden Euro zusagen, lässt man aus München hören. Damit sollten Verkehrsunternehmen bei den Energiepreisen entlastet und sichergestellt werden, dass zumindest das aktuelle Nahverkehrsangebot erhalten bleibt. "Erst dann reden wir über tarifliche Entlastungen, die allerdings der Bund zu tragen hat", sagte Landesverkehrsminister Christian Bernreiter.

Auch interessant: Was bleibt vom Sommer der 9-Euro-Tickets?