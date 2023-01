Burger King plant mehrere Veränderungen

Skandal-Reportage hat desolate Zustände aufgedeckt

Mitarbeiter berichten: "Die Leute fressen alles"

Burger King will sich aus den Negativ-Schlagzeilen aus dem letzten Jahr herausholen. Damals wurde dem Fastfood-Konzern das Vegi-Label entzogen, nachdem eine RTL-Reportage herausgefunden hat, dass Mitarbeiter fleischhaltige Produkte als vegetarische verkaufen.

Burger King plant neue Panade für den "Plant-based Long-Chicken"

Damit der "Plant-based Long-Chicken" und der reguläre "Long-Chicken" besser voneinander unterschieden werden können, ändert Burger King nun die Panade. Der "Plant-based Long-Chicken" soll anhand von Petersilie besser erkennbar sein.

"Mit der neuen Petersilien-Panade haben wir unsere veganen Chicken-Alternativen gemeinsam mit The Vegetarian Butcher so weiterentwickelt, dass sie unsere Gäste und Teams sofort und eindeutig erkennen können. Das gibt Sicherheit", erklärt Tim Lenke, Senior Innovation and Product Manager bei der Burger King Deutschland GmbH in einer Pressemitteilung.

Außerdem gibt es einen neuen Burger: den "Plant-based Long Chicken Cheddar Style". Dieser soll zunächst bis zum 6. Februar 2023 getestet werden und besteht aus dem neuen Patty mit Petersilien-Panade, veganer Mayo, Röstzwiebeln, Tomaten, Eisbergsalat und einer Käsealternative.

Großer Skandal bei Burger King: "Die Leute fressen alles"

Im letzten Jahr hat Burger King einen großen öffentlichen Skandal hinnehmen müssen. Im September deckte eine verdeckte Reportage des Journalisten Günter Wallraff für RTL desolate Zustände bei der Trennung von veganen und Fleischprodukten auf. Es geschah regelmäßig, dass auf veganen Burgern Patties aus Fleisch oder Bacon landete.

Angestellte, die in unterschiedlichen Filialen arbeiten, berichten laut Utopia: "Wenn man keine Long-Chicken-Patties hat als plant-based, dann nimmt man die normalen und wickelt die in Plant-based-Papier.“ Auch bei den Nuggets würden "normale Nuggets verkauft" anstatt der pflanzlichen Alternative, erzählt der andere Mitarbeitende. "Dir wird ja eh von Chefs, von den Bezirksleitern vorgegeben: Die Leute fressen alles."

Burger King wurde infolge des Skandals das V-Label für fünf Produkte entzogen.

Zum Weiterlesen: Alzheimer durch Pizza, Pommes und Co.? So massiv schaden Fertiggerichte deinem Gehirn wirklich