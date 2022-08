Nach einem brutalen Angriff auf einer Christopher-Street-Day-Versammlung in Münster am Samstagabend liegt ein 25-jähriger Mann weiter im künstlichen Koma. Das teilte der Verein Trans*Inter*-Münster, dem der Mann angehört, am Dienstag mit. "Sein Zustand ist weiter lebensbedrohlich", sagte Vereinsvorstand Felix Adrian Schäper. Laut Polizei gibt es zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung, aber noch keine konkrete Spur zu dem Tatverdächtigen.

Der junge Mann wurde Opfer eines brutalen Schlags ins Gesicht. Zuvor soll er mehreren Frauen zur Hilfe geeilt sein. Diese seien Zeugen zufolge vom späteren Angreifer mit den Worten "Lesbische Hure" und "Verpisst euch" beschimpft worden. Außerdem habe sich der unbekannte Täter drohend auf sie zu bewegt.

Zivilcourage endet mit lebensbedrohlichen Verletzungen

Laut Polizei hat der 25-Jährige diese Situation mitbekommen und den Störer gebeten, die Beleidigungen zu unterlassen. Unvermittelt habe der Unbekannte ihm daraufhin brutal ins Gesicht geschlagen. Der Helfer habe das Gleichgewicht verloren, bevor ihn ein weiterer Faustschlag im Gesicht traf. Dann habe der 25-Jährige das Bewusstsein verloren und sei mit dem Kopf auf den Asphalt aufgeschlagen.

Mit einem Begleiter sei der Tatverdächtige zu Fuß geflüchtet. Laut Zeugen soll er zwischen 1,70 bis 1,80 Meter groß, etwa 18 bis 20 Jahre alt und von schmächtiger Statur sein. Er trug eine Jeans mit Schlag, ein T-Shirt und einen Anglerhut. Eine Ermittlungskommission wurde eingerichtet. Die Polizei sucht weitere Zeugen.

Der Landesvorstand des Lesben- und Schwulenverbandes (LSVD) NRW sprach von einem brutalen Angriff und einer "transfeindlichen Gewalttat" gegen einen "jungen trans Mann". Dieser sei mit Hirnblutungen in die Uniklinik Münster eingeliefert worden. "Wir hoffen, dass er sich von dem brutalen Angriff wieder vollständig erholen kann. Die Polizei Münster und der polizeiliche Staatsschutz müssen diese transfeindliche Gewalttat schnell aufklären und als das einordnen, was sie ist: eine politisch motivierte Straftat", forderte LSVD-Vorstandsmitglied Arnulf Sensenbrenner.

Bestürzung in Münster

Der Münsteraner Oberbürgermeister Markus Lewe (CDU) verurteilte die Attacke. Der Angriff erschüttere ihn zutiefst, sagte er laut einer Mitteilung der Stadt. "Münster ist eine weltoffene, tolerante und bunte Stadt - meine besten Wünsche für den Betroffenen, seine Familie, Freunde und Freundinnen."

Auch die Münsteraner SPD zeigte sich betroffen. "Die Tat führt erneut vor Augen, dass der Kampf für die Rechte der LGBTIQ*-Community keineswegs ein ideologischer oder theoretischer ist, wie mitunter suggeriert wird, sondern dass es um den Schutz des Lebens und der körperlichen Unversehrtheit aller ihrer Mitglieder geht", teilten die Vorsitzenden Fabian Schulz und Lena-Rosa Beste mit.

Vorschaubild: © Symbolfoto: Tobias Seelinger/Adobe Stock