Die Stadt Münster hat das Volksfest Send am Sonntag (19. März 2023) nach einem tödlichen Messerangriff in der Nacht vorzeitig abgebrochen. Die größte Kirmes des Münsterlandes, die jährlich bis zu einer Million Besucher habe, bleibe am Sonntag geschlossen, teilte die Stadt mit. Ein 31 Jahre alter Mann war zuvor nach einem Streit an einem Karussell von einem Unbekannten mit einem Messer niedergestochen worden und gestorben. Der Täter ist flüchtig.

Oberbürgermeister Markus Lewe sagte laut Mitteilung: "Nach dem tödlichen Messerangriff am späten Samstagabend verbietet sich schon aus Respekt vor dem Opfer die Fortsetzung des Sends." Die Tat sei ein Schock für Münster. Nach Angaben der Stadt handelt es sich bei dem 31-Jährigen um einen Familienvater. Der Send in Münster findet drei Mal im Jahr auf dem Festplatz auf dem Schlossplatz statt und wäre regulär am Sonntagabend zu Ende gegangen.

In Oberfranken wurde vergangene Woche eine Mitarbeiterin eines Blumenladens niedergestochen. Die Polizei geht Hinweisen nach und befragt weitere Zeugen. Auch hier ist der Täter noch auf der Flucht.