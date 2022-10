Der 82-jährige Horst Ulrich Deling aus Mörsbach im Westerwaldkreis wird seit Montagabend (3. Oktober 2022) vermisst. Wie die Polizei Montabaur mitteilt, wurde er zuletzt gegen 18.30 Uhr zwischen den Gemeinden Obermörsbach und Brunken zu Fuß gesehen.

Der Vermisste ist 1,70 Meter groß und sehr schlank. Er trägt eine blaue Jeanshose, Sportschuhe und einen grauen Pullover mit Kragen.

Mörsbach im Westerwaldkreis: Einsatzkräfte suchen intensiv nach dem vermissten 82-jährigen Horst Ulrich Deling

Bereits am Montagabend wurden umfangreiche Suchmaßnahmen durch Feuerwehren, Polizei und Rettungshundestaffel eingeleitet und bis in die frühen Morgenstunden durchgeführt. Am Dienstagmorgen wurden die Suchmaßnahmen intensiv fortgesetzt.