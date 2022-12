Deutschland vor 18 Minuten

Ultra Fast Fashion

Mode-Händler Shein in Kritik: Krebserregende Chemikalien in Kinderkleidung gefunden

Das Modeunternehmen Shein hat einen hohen wirtschaftlichen Erfolg zu verzeichnen und wird oft vor Modeketten wie H&M und Zara genannt. Doch nachdem Kritik an den Arbeitsbedingungen an laut wurde, steht das Unternehmen nun wegen Giftstoffen in Textilien am Pranger.