Um kurz vor sieben Uhr am Dienstagmorgen (6. September 2022) ist die Feuerwehr zu einem Brand in Metzdorf gerufen worden. Dort steht eine große Scheune in Flammen.

Nach Auskunft der Polizei wird sie als Lagerraum genutzt. Die Feuerwehr ist mit starken Kräften vor Ort. Die Löscharbeiten werden noch eine Weile dauern.

Vorschaubild: © Agentur Siko