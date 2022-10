Meckenheim vor 1 Stunde

Tierschutz

"Sehr untergewichtig": Igel "Natalie" verirrt sich in Katzenpflegestelle - doch sie blieb nicht allein

Eine Igeldame fand sich am Montag (3. Oktober) plötzlich in einer Katzenpflegestelle in Meckenheim wieder. Da sie sehr untergewichtig war, wurde sie mit Essen und Wasser versorgt. Doch sie blieb nicht die einzige.