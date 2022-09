Lukasmarkt seit 1405 in Mayen fester Bestandteil

Die Geschichte des Lukasmarkts in Mayen geht weiter. Im Jahr 1405 fand das größte Volksfest im nördlichen Rheinland-Pfalz zum ersten Mal statt. Ab dem 16. Oktober 2022 kannst du dich wieder auf Vergnügungspark, Krammarkt, Viehmarkt und ein spektakuläres Feuerwerk freuen. In den letzten Jahren bewegten sich die Besucherzahlen zwischen 250.000 und 300.000.

Größtes Volksfest in Rheinland-Pfalz: "Der Lukasmarkt wird seit Jahrhunderten als Innenstadtvolksfest geprägt"

Aber warum heißt der Markt eigentlich "Lukasmarkt"? Das größte Volksfest im nördlichen Rheinland-Pfalz ist von Kurfürst Werner von Falkenstein geprägt worden. Nach Angaben der Stadt Mayen legte der Fürst am 24. Juli 1405 die bis dahin an Marienfeiertagen abgehaltenen drei Jahrmärkte auf den Sonntag nach Lukas. Aus drei Tagen wurde einer und es entstand der Lukasmarkt.

"Früher überwog der Handel das Marktgeschehen", erklärt die Stadt Mayen, jedoch erwartet dich diesen Oktober ein Vergnügungspark, ein Viehmarkt, der Krammarkt sowie ein Feuerwerk. Ab dem 16. Oktober 2022 ist die Mayener Innenstadt mit attraktiven Volksgeschäften ausgestattet: "Hoch- und Rundfahrgeschäfte sowie Laufgeschäfte, Kinderfahrgeschäfte, Ponnybahn, Süßwaren, Imbiß und Getränke, Verlosungen und Schießwagen bestimmen für eine Woche das Marktgeschehen", beschreibt die Stadt Mayen das Traditionsfest. Du kannst den Lukasmarkt-Vergnügungspark bis 22 Uhr besuchen und dich dort austoben.

Neben dem Vergnügungspark, werden auf dem Krammarkt an zwei Tagen ungefähr 200 Krammarkthändler*innen ihr Sortiment vorstellen. Zudem kannst du dich von einem Abschlussfeuerwerk begeistern lassen: "Ein letzter Höhepunkt in der Lukasmarktwoche", beschreibt die Stadt Mayen das spektakuläre Lichtspiel. Familien und Kindern werde jedoch geraten sich das Feuerwerk nicht unmittelbar am Fuße der Burg anzuschauen, da die Stadt Mayen großen Andrang erwartet.