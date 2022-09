Mayen-Koblenz: Bäckerei Thilmann insolvent

Gestiegene Rohstoff- und Personalkosten hatten zu große Verluste nach sich gezogen

hatten zu große Verluste nach sich gezogen Das Familienunternehmen betreibt in dritter Generation zwanzig Bäckereien

Die Bäckereikette Thilmann Brot GmbH mit Sitz in Wolken (Landkreis Mayen-Koblenz) steckt unverschuldet in der Krise. Am Dienstag (13. September 2022) stellte die Bäckereikette beim Amtsgericht Koblenz einen Insolvenzantrag wegen Zahlungsunfähigkeit. Der Geschäftsbetrieb in allen Bäckerei-Filialen läuft uneingeschränkt weiter. Die Löhne sind bis Ende November 2022 gesichert.

Bäckereikette Thilmann aus Wolken meldet Insolvenz an: „Das gesamte Backhandwerk befindet sich in einer schwierigen Situation"

Seit über 30 Jahren gehört die Bäckereikette Thilmann dem Demeter Verband an und backt unter dem Slogan "Natur - natürlich gebacken" täglich sechs Sorten Demeter Brot Spezialitäten. Neben der Produktionsstätte in Wolken betreibt das Familienunternehmen in dritter Generation zwanzig Bäckereien in und um Koblenz. Doch nun haben die Corona-Pandemie und die deutlichen Preissteigerungen bei Rohstoffen und Personal der letzten Jahre dem Unternehmen schwer zu schaffen gemacht.

Als wegen des Ukraine-Krieges die Energiepreise für den Betrieb von Hochöfen stark anstiegen und es weiterhin tun, bedeutete dies für Thilmann Brot große Verluste. Das Familienunternehmen konnte die gestiegenen Energiekosten und die weitere Zunahme der Rohstoffversorgung nicht an die Kunden weitergeben, da diese in einem hart umkämpften Brotmarkt zu günstigeren Lieferanten wechselten. Angesichts steigender Lebenshaltungskosten und hoher Inflation achten viele Verbraucher immer mehr auf ihre Ausgaben.

„Das gesamte Backhandwerk befindet sich in einer schwierigen Situation, aber ganz besonders hart trifft es die kleineren und mittelgroßen Bäckereibetriebe wie Thilmann Brot. Dennoch sehe ich durchaus Chancen für das Familienunternehmen Thilmann, da Broterzeugnisse grundsätzlich unverzichtbar sind und eine Sanierung mit den Instrumenten der Insolvenzordnung auch Start für einen Neuanfang sein kann“, sagt der vorläufige Insolvenzverwalter Jens Lieser. „Wir werden alles tun, um eine Sanierung zu erreichen“, so Lieser weiter.