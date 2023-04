Mit einem Bobby-Car-Rennen haben rund 20 junge Leute in der Eifel einen Polizeieinsatz ausgelöst. Die Studentinnen und Studenten waren auf einem Firmenparkplatz in Kelberg so laut unterwegs, dass Beobachter die Polizei riefen, wie die Beamten am Sonntag mitteilten.

Als die Einsatzkräfte am Samstag (29. April 2023) nach dem Rechten schauten, erfuhren sie, dass die jungen Leute mit ihren Bobby-Cars eine "Mario-Kart-Challenge" nachfuhren - angelehnt an die populäre Videospielreihe Mario Kart. Die Polizei beließ es dabei, die aufgedrehten Bobby-Car-Fahrer zur Ruhe zu ermahnen. Gefährdet wurde niemand - auch Führerscheine mussten die Beamten nicht kontrollieren.