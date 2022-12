Eine 79 Jahre alte Frau, deren Sauerstoffgerät im Krankenhaus mutmaßlich von einer Mitpatientin einfach abgeschaltet worden war, ist inzwischen gestorben.

Ob ihr Tod im Zusammenhang mit dem Vorfall Ende November in einer Mannheimer Klinik steht, ist laut Staatsanwaltschaft noch unklar. "Die diesbezüglichen Ermittlungen laufen", sagte eine Sprecherin der Anklagebehörde am Mittwoch. Die Seniorin sei bereits am 17. Dezember verstorben. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung berichtet.

"Nicht alltäglich": Täterin kam nach Genesung ins Gefängnis

Weil sich eine Patientin in einer Mannheimer Klinik von den Geräuschen des Sauerstoffgeräts einer Bettnachbarin gestört gefühlt hat, soll sie die Maschine ausgeschaltet und die 79-Jährige so in Lebensgefahr gebracht haben. Obwohl das Personal die 72 Jahre alte Frau darauf hingewiesen habe, dass die Sauerstoffzufuhr lebensnotwendig sei, soll sie das Gerät kurz darauf erneut abgestellt haben. Die 79-Jährige musste wiederbelebt werden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag (1. Dezember 2022) mitteilten. Die Tatverdächtige kam nun wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft.

"Das ist auch für uns nicht alltäglich", sagte eine Polizeisprecherin damals über den Vorfall. Ob die beiden Frauen sich kannten, war zunächst unklar. Die verdächtige 72-Jährige sitzt seit ihrer Genesung in Untersuchungshaft - weiterhin wegen versuchten Totschlags, wie die Sprecherin der Staatsanwaltschaft bestätigte. Falls es einen Zusammenhang zwischen der Abschaltung des Gerätes und dem Tod der alten Frau geben sollte, könne sich der Tatvorwurf noch auf Totschlag ändern.