Kurioser Polizeieinsatz in Süßen im Landkreis Göppingen: Am Freitagmittag (27. Januar 2023) hat ein 56 Jahre alter Mann die Polizei gerufen, weil er offenbar "eine fremde Frau in seinem Bett aufgefunden" hatte. Der Mann wusste laut Polizeibericht "nicht mehr weiter".

So schickte die Beamten schließlich gegen 12.30 Uhr eine Streife zu dem Wohnort, "um sich um die delikate Angelegenheit zu kümmern", wie es heißt. Doch vor Ort stellte sich der Sachverhalt plötzlich anders dar. Im Bett lag nicht, wie zunächst angenommen, eine fremde Frau, sondern die Lebensgefährtin des 56-Jährigen.

Polizei beendet Polizeieinsatz nach zweiter kurioser "Anzeige"

Wie die Polizei berichtet, hatte also alles "seine Richtigkeit". Die ebenfalls 56 Jahre alte Frau hatte ein "Aufenthaltsrecht in der Wohnung". Der Anrufer war jedoch so betrunken, "dass er seine Lebensgefährtin nicht mehr wiedererkannte", teilt die Polizei weiter mit.

Als die Beamten das Missverständnis aufgeklärt hatten, setzte der Mann jedoch noch einen obendrauf: "Als der Mann dann auch noch die Vermissung seiner Socken anzeigte, beendeten die Beamten den Einsatz", heißt es abschließend im Polizeibericht.