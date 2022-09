Influencerin , Sängerin und YouTuberin Julia Beautx widmet sich in ihrem Video Mainzer Restaurants

"Können Sie mir irgendwas in einem Bestellwert von ungefähr 25 Euro in vegetarisch machen?" lautet die ausgefallene Bestellanweisung der prominenten Webvideoproduzentin Julia Beautx an einige Mainzer Restaurants. In ihrem Video "Lieferanten bestimmen 48h ALLES, was ich esse" testet sich die 23-Jährige durch vier Lieferservices der rheinland-pfälzischen Stadt.

Mainzer Gastronom*innen entscheiden, was auf Julia Beautxs Teller kommt

Julia Willecke eröffnete 2013 ihren YouTube-Kanal "Julia Beautx" und produziert seitdem Videos über die Themen Lifestyle, Fashion und Food. Zwei Jahre später knackte sie die 500.000 Abos auf der Videoplattform, ein Jahr später hatte sie schon eine Million Follower*innen. Seit 2018 ist"Julia Beautx" eine eingetragene Wortmarke, mit der sie unter anderem ein eigenes Parfum vertreibt und Songs veröffentlicht.

Bereits Anfang des Jahres machte die YouTuberin ein Video mit dem gleichen Konzept: Vor der Kamera ruft die Videoproduzentin Restaurants an und bittet sie, ihr etwas in einem Bestellwert von ungefähr 25 Euro zusammenzustellen und ihr nicht zu sagen, was es ist. Hinzu kommt noch die Bemerkung, dass die bestellten Speisen bitte vegetarisch, also ohne Fisch oder Fleisch, sein sollen.

Viele Gastronom*innen reagieren auf diese unkonventionelle Bestellung zunächst meist etwas verwirrt und fragen, was sie denn haben möchte. Nach einer kurzer Erklärung spielen die meisten Restaurants aber mit und packen der Influencerin ein Menü aus verschiedenen Gerichten zusammen.

Diese Mainzer Restaurants testet die bekannte YouTuberin

Den Anfang macht das Arepas Pa'ti Pa'mi, ein lateinamerikanisches Restaurant. In dem Überraschungspaket versteckte sich als Hauptspeise eine "Bowl Vegetariano", eine Portion Arepas (venezolanische Teigtaschen aus Maismehl) mit drei verschiedenen Dips und ein traditioneller Ananaskuchen als Dessert. Ihr Urteil zu der Nachspeise: "Sieht bisschen aus wie Gehirn, aber es schmeckt gut." Allgemein schneidet das Restaurant bei ihrem Test sehr gut ab.

Im Anschluss bestellt sich Julia Beautx ihr frei zusammengestelltes Menü bei Beviamo, einem italienischen Restaurant am Winterhafen. Geliefert bekommt die 23-Jährige eine Pizza, eine Art Bruschetta mit Olivenpaste und einen Zitronenkuchen. Bereits beim Auspacken der Speisen findet sie "alles voll special". Auch Freund Matthias, der in Mainz Medizin studiert, schmeckt es.

Auch "Domo" und "Schrebergarten" finden in der "Food Challenge" der YouTuberin statt

Bei der nächsten Bestellung im mittlerweile geschlossenen Mainzer "Domo" macht die Webvideoproduzentin allerdings einen Fehler und vergisst mit der Bitte "machen Sie mir einfach irgendwas von Ihrer Karte, außer Sushi" die Information, dass die Speisen vegetarisch sein sollten. 15 Minuten später konnte sie sich ihre vier Gerichte abholen, die jedoch ihr Freund probieren mussten, weil sie mit Fleisch waren. Wirklich überzeugen konnte das kulinarische Überraschungspaket dabei leider nicht.

Aus diesem Fehler gelernt, wird zuletzt bei dem rein vegetarischen Lokal "Schrebergarten" am Gartenfeldplatz bestellt. Hier bekommt die YouTuberin eine Kumpir, also eine gefüllte Kartoffel. "Schmeckt sehr gesund", meint Julia Beautx, wahrscheinlich aufgrund des hohen Gemüseanteils, und zeigt sich nicht sonderlich zufrieden. Umso mehr überzeugt sie "Rollo Zorbas", ein Wrap mit Soja-Gyros. Diesen findet die Influencerin "bombe".

"Lieferanten bestimmen 48h ALLES, was ich esse": So kommt das Konzept bei den Fans an

Die Kommentare unter dem Video "Lieferanten bestimmen 48h ALLES, was ich esse" sprechen Bände. "Julia + Foodvideos = unzertrennlich" oder auch "Bitte häufiger Mainzvideos — dann weiß ich, welche Restaurants ich als nächstes testen sollte" heißt es von ihren YouTube-Abonnent*innen. Vielleicht widmet sich die Webvideoproduzentin also bald ein drittes Mal den Mainzer Lieferservices.