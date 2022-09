Gestiegene Energiepreise : Welche Folgen haben sie für die Kinobetreiber*innen?

: Welche Folgen haben sie für die Kinobetreiber*innen? Strompreise um ein Achtfaches gestiegen

gestiegen Trotz guter Besucherzahlen: Mainzer Programmkinos zeigen weniger Vorführungen

Nach Corona-Pandemie und Sommerloch könnten sich die Kinos eigentlich endlich wieder über mehr Besucher*innen freuen, bekommen es nun aber mit einem neuen Problem zu tun: Die enorm gestiegenen Energiepreise sind für die Kinobetreiber*innen kaum noch zu bewältigen. inRLP.de hat mit einem Mainzer Kinobetreiber über die hohen Energiekosten und den daraus resultierenden Folgen für den Kinobetrieb gesprochen.

Hohe Energiekosten: Strompreise haben sich Mainzer Kinos verachtfacht

Das Capitol und das Palatin sind zwei Programmkinos in Mainz. Wie ganz Deutschland haben auch sie mit den steigenden Energiekosten zu kämpfen. "Das betrifft eigentlich alle Kinos", erklärt ein Sprecher der Mainzer Programmkinos, denn "Kinoprojektoren verbrauchen extrem viel Strom." Strom, der aktuell alles andere als günstig ist.

So hätten sich die Strompreise bei dem Anbieter, bei dem das Capitol und das Palatin, genauso wie zahlreiche andere Kinos in Deutschland, ihren Strom beziehen, zuletzt verachtfacht. "Das ist völlig außer Rand und Band", so der Sprecher gegenüber inRLP.de. "Wenn sich da nichts ändert, müssen viele Kinos schon bald schließen", ist sich der Kinobetreiber sicher.

Dabei läuft es für die Kinos, zumindest besuchertechnisch, so gut wie lange nicht mehr. "Das lässt es zu einer paradoxen Situation für uns Kinobetreiber werden", heißt es aus den Mainzer Programmkinos. So würden sie einerseits unter den hohen Energiekosten leiden, andererseits deutlich mehr Kinokarten verkaufen als in den letzten Monaten. Dass die Menschen Lust auf Kino haben, erkenne der Sprecher von Capitol und Palatin sowohl an den eigenen Verkaufszahlen, als auch an bundesweiten Statistiken.

Kinobetreiber: "Selbst, wenn alle Kinosäle voll wären, es würde sich nicht rechnen"

"Wir zeigen zurzeit deutlich weniger Vorstellungen als wir könnten", erklärt der Sprecher der Mainzer Programmkinos. Die Besucherzahlen seien zwar gut, doch das ändere nichts daran, dass sich die Energiekosten kaum stemmen ließen. Und mit sinkenden Stromkosten scheint auch in nächster Zeit nicht zu rechnen zu sein.

"Selbst, wenn alle Kinosäle voll wären, es würde sich nicht rechnen", betont der Sprecher einmal mehr, wie dramatisch die Situation in den Kinos aktuell tatsächlich ist.

"Wir versuchen Strom zu sparen, wo es nur geht", denn eine andere Lösung bleibe den Kinos aktuell nicht übrig. Von möglichen Preiserhöhungen für Besucher*innen sprach der Sprecher der zwei Programmkinos in Mainz gegenüber inRLP.de allerdings nicht.