Mainz vor 51 Minuten

Überschwemmungen

Vollgelaufene Keller und überflutete Straßen nach Starkregen - starker Wind beschädigt Dächer zweier Häuser

Starker Regen hat in Rheinland-Pfalz zu vielen Feuerwehreinsätzen wegen lokaler Überschwemmungen geführt. Die Feuerwehr in Ingelheim am Rhein musste am Mittwochnachmittag mehr als 70 Mal ausrücken, wie die Einsatzkräfte berichteten.