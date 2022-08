Tik Toker Hirruiy Mossazghi zeigt seine Heimat , die Pfalz

Der junge Pfälzer arbeitet als Erzieher

Seine Community wird immer größer

Der junge Pfälzer Hirruiy Mossazghi kommt ursprünglich aus der Südpfalz und ist in Annweiler aufgewachsen, einer Kleinstadt im Pfälzer Wald. Hirruiy studierte von 2015 bis 2019 Soziale Arbeit und arbeitet mittlerweile als Erzieher in einer Mainzer Kita. Doch wie kams eigentlich zu diesem riesen Sprung, vom Erzieher zum TikToker?

Durch den Lockdown zum TikTok Star aus der Pfalz

Im Lockdown lud sich der Mainzer die App TikTok herunter und stoß auf einen witzigen Trend "Da gab es einen Trend, die Pointe von dem Trend war, dass man auf den ersten Blick nicht deutsch aussieht und nach der Pointe zeigt, dass man doch sehr deutsch ist. Ich hab da mitgemacht und dann auf pfälzisch geswitcht." erzählt Hirruiy Mossazghi in einem Gespräch mit inRLP.de. Die Idee verschiedene Trends zu "pfälzisieren", kam Mossazghi nachdem sein erstes Video auf der Videoplattform viral ging.

Der junge Mainzer erhielt durchweg positives Feedback in seiner Kommentarspalte. Daraufhin nahm er sich immer häufiger Trends raus und verwandelte Sie in "Typisch Pfälzer" Videos. Seine Videos spiegeln den Alltag in der Pfalz, Pfälzer Insider aber auch Erfahrungen aus seiner Kindheit in der Pfalz wieder. "Die Trends sind dann durch Tik Tok gewandert und irgendwann hat man dann auch häufiger Videos von mir gesehen, wie ich die Pfalz aufs Korn nehme.", berichtet der Erzieher fröhlich.

Anfangs veröffentlichte der Pfälzer seinen Content intuitiv und hauptsächlich wenn er Urlaub hatte. Laut Informationen von Hirruiy Mossazghi produziert er seit dem 18. Juli 2022 wöchentlich drei Videos in Kooperation mit dem SWR. Sein Erfolg sei nicht vorhersehbar gewesen, "manchmal gingen Videos total viral und manchmal eher weniger, dass hat man vorher nicht gewusst, beziehungsweise man weiß es immer noch nicht genau", erklärt der TikToker.

Mittlerweile wird Hirruiy Mossazghi vom SWR gecoacht und arbeitet weiter an seinem Erfolg. Nach eigenen Angaben, strebe er einen größeren Erfolg auf Tik Tok an um so irgendwann in der Stand Up Comendy Branche Fuß fassen zu können. Sein nächsten Ziele sind es, Texte für Stand Up Comedy Auftritte zu schreiben, in denen er eine ganz bestimmte Rolle ausüben wolle "Meine komische Perspektive soll der schwarze Pfälzer sein", erklärt der Pfälzer humorvoll. Trotzdem wolle Hirruiy Mossazghi weiterhin in der sozialen Arbeit aktiv bleiben.

Hirruiy Mossazghis Umfeld: "Was geht denn bei dir? Du warst gerade auf meiner For You"

Das nähere Umfeld des Tik Tokers fand den Erfolg von Hirruiy Mossazghi auf Tik Tok selbst heraus. Der Mainzer witzelte das er selbst auf den For You Pages bei Freunden auftauchte: "Was geht denn bei dir? Du warst gerade auf meiner For Your", erzählt Mossazghi aus der Perspektive seiner Freund*innen. Seinen Freund*innen erzählte der Pfälzer vorerst nichts, doch nach dieser Überraschung seien sie "von den Socken" gewesen. Seine Videos sind jetzt auch auf unter dem Namen @pfalz.fluencer auf Instagram zu finden.

Durch die Heimatverbundenheit seiner Videos finden verschiedenen Leute aus Rheinland-Pfalz zusammen und grüßen Hirruiy Mossazghi aus unterschiedlichen Regionen "Ich hab mir manchmal die Kommentare durchgelesen, da waren dann Leute dabei die ich seit Jahren nicht gesehen habe, aber die ich noch aus dem Zeltlager kenne", also funktioniere seine Art von Comedy auch als Vernetzung der Menschen untereinander, erklärt der Wahlmainzer.

Auch wenn Hirruiy mittlerweile in Mainz lebt und sich dort auch sehr wohl fühlt, schwelgt er immer wieder in den Erinnerungen seiner Heimat, der Pfalz. Wir haben ihn gefragt was seine Lieblingsplätze in der Pfalz sind:" Auf jeden Fall der Pfälzer Wald, keine Frage. Die Weinberge und die Südliche Weinstraße mit ihren Weinfesten und ihrer tollen Natur.", erzählt der Tik Toker nostalgisch. "Erst seitdem ich in Mainz wohne und nicht mehr in der Pfalz, merke ich was für ein besonderer Ort die Pfalz ist: mit ihrem Pfälzer Dialekt, ja, die Mentalität der Leute dort, das Offene und Gerade raus und natürlich die Natur." fiel ihm immer mehr auf "Dann ziehst du aus und merkst du entwickelst dich zu einem immer größeren Pfalz-Fan", erzählt der treue Pfälzer.