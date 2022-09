" Prince Charming " - neue Staffel startet noch in dieser Woche bei RTL+

" - neue Staffel startet noch in dieser Woche bei RTL+ Kandidat aus Rheinland-Pfalz: Mainzer Manuel kämpft um das Herz des Prinzen

kämpft um das Herz des Prinzen Die Gay-Dating-Show bietet der queeren Community eine Bühne

Es liegt wieder Liebe in der Luft - am Donnerstag (29. September 2022) startet die neue Staffel von "Prince Charming", der ersten Gay-Dating-Show Deutschlands, bei RTL+. 21 Single-Männer buhlen um das Herz von Fabian Fuchs, dem diesjährigen Prinzen. Unter ihnen ist auch ein Rheinland-Pfälzer: Manuel aus Mainz. Im Interview mit inRLP.de erklärt der 34-Jährige unter anderem, warum er seine Teilnahme bei der Dating-Show als "großes Abenteuer" betrachtet.

Auf der Suche nach der großen Liebe im TV: Mainzer Manuel ist bei "Prince Charming" dabei

"Ich habe schon an vielen Orten nach der Liebe gesucht: im Supermarkt an der Kasse, beim Sport, an der Uni, im Internet und bei vielen Partys", erzählt der Mainzer. Erfolgreich sei er, trotz vieler Versuche, nie gewesen. Zumindest nicht dauerhaft. "Irgendwann werden die Möglichkeiten immer weniger", gibt sich Manuel besorgt.

Fehlversuche hin oder her - den Glauben an die Liebe hat Manuel nicht verloren: "Ich glaube, man kann die große Liebe überall finden." Also auch im TV. "Vielleicht gerade hier, weil man schon im Kennenlernprozess ein großes Abenteuer miteinander erlebt". Ein großes Abenteuer - genau das sei seine Teilnahme bei "Prince Charming" für Manuel, denn in seinem Alltag begegne er nur wenigen homosexuellen Männern. Bei "Prince Charming" wird er nun auf gleich 21 andere, sexuell gleich orientierte Männer treffen.

Für Manuel eine ganz neue Erfahrung, die ihn vorfreudig stimmt. Er freue sich darauf, von den Geschichten der anderen zu hören und herauszufinden, welche Parallelen oder Unterschiede zu seiner eigenen bestehen. Vor allem aber wolle er sich verlieben. "Ich bin schon lange auf der Suche nach etwas Beständigem, aber habe niemanden gefunden, der ähnlich tickt wie ich", erzählt der Mainzer, "wenn jemand genau wie ich bereit ist, dies vor Kameras zu tun, scheint mir das eine gute Grundvoraussetzung."

Manuel über seinen Traummann: "Ich will Pferde stehlen mit meinem zukünftigen Partner"

Manuel will sich nicht nur verlieben, er weiß auch schon ganz genau, wie sein Traummann sein sollte. Neben Äußerlichkeiten wie einem umwerfenden Lächeln und strahlenden Augen hat der Mainzer genaue Vorstellungen, was den Charakter seines Traummanns betrifft. "Ich will Pferde stehlen mit meinem zukünftigen Partner. Ich will spontan nach Amsterdam fahren und an egal welchem Ort dieser Welt aufwachen und wissen, dass jemand an meiner Seite ist. Mein Partner sollte mich jeden Tag aufs Neue genauso mögen, wie ich bin. Genauso möchte ich auch ihn schätzen", beschreibt Manuel seinen Mr. Perfect.

In Sachen Liebe hat Manuel, der seit dem Studium in Mainz lebt, klare Vorbilder: seine Eltern. "Meine Eltern sind mein großes Vorbild. Sie haben sich für ein Leben miteinander entschieden und keine Diskussion gescheut, wenn es mal Probleme gab. Bis zum Tod meiner Mutter stand ihre Liebe für sie an erster Stelle. Genau so eine Liebe wüsche ich mir", erklärt der 34-Jährige.

Noch fehlt ihm dafür jedoch das passende Gegenstück. "Jemand, der genauso energiegeladen ist wie ich. Jemand, den ich anstacheln kann, mit mir verrückt zu sein und der mich manchmal bremst", so Manuel. Ob er auf der Suche nach dem passenden Gegenstück bei "Prince Charming" fündig wird? Die kommenden Wochen werden es zeigen.

Manuel: "Wir sind alle Teil dieser Gesellschaft und niemand sollte aufgrund seiner Andersartigkeit ausgegrenzt werden"

Auf die früheren Staffeln der Dating-Show angesprochen, hebt Manuel nicht nur deren Unterhaltungsfaktor hervor. "Prince Charming" habe deutlich mehr zu bieten als nur Unterhaltung. "Normalität und Erwartungen von außen werden infrage gestellt und vielleicht sogar umgeworfen, was ich sehr feiere", erklärt der 34-Jährige. Dies geschehe insbesondere durch Einblicke in die Lebenswelten der Kandidaten.

Manuel schätze vor allem die Vielfalt der verschiedenen Kandidaten: "Jeder der vorherigen Teilnehmer hat auf seine Art und Weise eine Daseinsberechtigung und das Recht sich zu zeigen – in voller Pracht und ohne von irgendwem verurteilt zu werden. Wir sind alle Teil dieser Gesellschaft und niemand sollte aufgrund seiner „Andersartigkeit“ ausgegrenzt werden."

Besonders in Erinnerung sei ihm Lars Tönsfeuerborn, der Gewinner der ersten Staffel geblieben, der durch seinen ehrlichen Podcast für Aufsehen sorgte. "Insgeheim habe ich vorher gedacht, dass er der Prinzkandidat dieser Staffel sein könnte", verrät Manuel im Interview mit inRLP.de. Eine gar nicht so unbegründete Vermutung, schließlich sind Lars und sein Prinz Nicolas Puschmann seit über einem Jahr kein Paar mehr.

Der älteste Kandidat der Staffel - Ein möglicher Vor- oder Nachteil für den Mainzer?

Statt um das Herz von Lars wird Manuel allerdings um das Herz des 33-jährigen Fabian Fuchs kämpfen. Damit ist Manuel ein Jahr älter als der Prinz, tatsächlich ist er sogar der älteste Teilnehmer der diesjährigen Staffel. Vor Beginn der Sendung wäre es ihm anders lieber gewesen, doch der Mainzer glaube ohnehin nicht, dass Persönlichkeiten durch das Alter geformt werden, stattdessen seien vor allem Erfahrungen entscheidend.

"Da ich als Einziger älter bin als der Prinz selbst, bin ich gespannt, ob ich noch seinem Beuteschema entspreche", klingt in Manuels Worten dennoch ein Hauch Sorge an. Gleichzeitig erklärt aber auch, dass er im Kopf wohl immer Ende 20 bleiben werde. "Meine Mutter hat mich liebevoll immer ihr 'großes Kind' genannt", erzählt der Mainzer.

Sein Alter sei nur eine Zahl, die ihm, so ist sich Manuel sicher, weder Vor- noch Nachteile bereite. "Außer, dass ich vielleicht besser kochen und backen kann als die anderen, da ich schon lange alleine lebe", fällt dem Fastnacht-Fan im Interview doch noch ein Vorteil ein, den sein Alter mit sich bringt.

Sendungen wie "Prince Charming" geben der queeren Community im deutschen Fernsehen eine Bühne

"Prince Charming" genießt auch außerhalb der LGBTQIA+-Community große Beliebtheit, wodurch sich die Frage aufdrängt, ob die Show auch einen Beitrag zur Bekämpfung von Stereotypen und Vorurteilen leisten kann. Darauf angesprochen, erklärt Manuel, dass diese Frage auch in der queeren Community heiß diskutiert werde. Vor allem die Kandidatenauswahl der Sender käme dabei meist nicht gut weg.

"Meiner Meinung nach trägt die Sendung dazu bei, wichtige Themen in den Fokus zu rücken, die in der Community, aber auch in der Gesamtgesellschaft diskutiert werden müssen", schildert Manuel seinen Standpunkt. "Mir ist es wichtig aufzuzeigen, dass wir immer als Personen agieren, die nicht durch Definitionen wie Geschlecht und damit verbundene Zuordnungen limitiert werden sollten."

"Ich hoffe, Frauen, Männer, Hetero- und Homosexuelle fallen besonders durch ihre Gemeinsamkeiten auf. Denn wenn wir eine offene, liberale Gesellschaft sein wollen, brauchen wir einander", erklärt er weiter.