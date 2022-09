Ukraine-Hilfe in Mainz : Malteser Integrationsdienst bietet zahlreiche Angebote an

: Malteser Integrationsdienst bietet zahlreiche Angebote an Kinderbetreuung, Sprachkurse und Sporttreffs laufen unter dem Motto "Zusammen statt nebeneinander leben"

Sehr viele Ukrainer*innen zeigen sich dankbar und möchten etwas zurückgeben

Laut Schätzungen des UN-Flüchtlingskommissariats haben rund 12,3 Millionen Menschen infolge des Angriffskrieges die Grenze aus der Ukraine überschritten. Auch in der rheinland-pfälzischen Hauptstadt Mainz sind circa zweitausend Schutzsuchende angekommen. InRLP.de hat mit Alexander Gladkov, dem Koordinator für ehrenamtliche Integrationsdienste der Malteser in Mainz gesprochen.

Malteser Integrationsdienst in Mainz: "Sprache steht der Integration meist im Wege"

Im Gespräch erklärt uns Alexander Gladkov, dass die Behörden auf die vielen Dokumente "schnell und agil" reagiert haben, sodass viele Menschen zügig eine Meldebescheinigung und dadurch auch Anspruch auf Leistungen bekamen. Dies ist ein in positives Zeichen, dass die Bürokratie dank aufgeteilter Kompetenzbereiche gut funktioniert, sagt Alexander.

Vielen geflüchteten Menschen bereitet die deutsche Sprache Probleme. "Niemand hatte auf dem Schirm, Deutsch zu lernen", erklärt uns der 30-jährige Koordinator. Allerdings ist die Verständigung ohne eine gemeinsame Sprache schwierig, von den bürokratischen Hürden mal ganz abgesehen.

"Sprache steht der Integration meist im Wege", meint Alexander. Die meisten Sprachkurse haben lange Wartelisten, sodass einige Schutzsuchende erst Kurse im November wahrnehmen könnten. Der Integrationsdienst des Malteser Hilfsdienstes bietet daher verschiedene Angebote an, die von Schreib-/Formularhilfen, über Sprach-Cafés bis hin zu Online-Deutsch-Tandems gehen.

Solidarität untereinander unterstützen die ehrenamtliche Tätigkeit

Für viele Menschen ist bislang noch unklar, wie es für sie weitergeht. "Viele Menschen, die aus besetzen Gebieten wie Donezk oder Luhansk kommen, sehen da keine Zukunft mehr und wollen nicht zurück", berichtet Alexander. Einige hingegen seien bereits wieder zurückgekehrt oder arbeiten in Deutschland remote für Arbeitgeber*innen in der Ukraine.

Was die Menschen jedoch verbindet, ist die Hilfsbereitschaft untereinander. Gerade bei der Betreuung von Jüngeren zeigen sich sehr viele freiwillige Helfer*innen, die Aufgaben übernehmen möchten. Während der Kurse des Integrationsdienstes gibt es auch eine Kinderbetreuung. Die Plätze in einer Kindertagesstätte sind sehr beschränkt, was aktuell noch ein Problem darstellt.

"Viele Ukrainer sind so froh und wollen etwas zurückgeben"

"Die Ukrainer sind überrascht, wie die Deutschen ihnen helfen", teilt der Koordinator inRLP.de gegenüber mit. Sie wurden gut aufgenommen und fühlen sich sicher. Mit Sicherheit leisten auch die Angebote des Malteser Integrationsdienstes da eine große Arbeit. So gibt es auch eine Chatgruppe für die Stadt Mainz mit über 1.400 Mitgliedern, in der sich viele ukrainisch sprechende Menschen engagieren und sich gegenseitig verschiedenste Fragen beantworten.

Alexander berichtet im Interview von sehr vielen Geflüchteten, die sich selbst ehrenamtlich engagieren und ihre Hilfe unentgeltlich anbieten: "Viele Ukrainer sind so froh und wollen etwas zurückgeben". Bei der Aktion "Nicht reden. Machen!" unterstützen beispielsweise viele Betroffene die Ehrenamtlichen.

Was man bei der Integration noch verbessern könnte

"Es könnte mehr Austausch zwischen den Geflüchteten und der deutschen Gesellschaft im Allgemeinen geben", sagt Alexander gegenüber inRLP.de. Viele hätten aufgrund der fehlenden Sprachkenntnis keine deutschen Freund*innen, was für viele förderlich wäre. "Integration ist ein mehrjähriger Prozess, das braucht einfach Zeit".

"Wir versuchen die Leute aus den Unterkünften rauszubekommen und auf eigene Beine zu stellen", erklärt Alexander inRLP.de im Interview. Die überwiegende sprachliche und kulturelle Arbeit wird derzeit von 35 Ehrenamtlichen der Ukraine-Hilfe geleistet. Freiwillige können sich jederzeit bei den Koordinator*innen des Malteser Integrationsdienstes in Mainz melden.