Kinderschwimmkurse in Rheinland-Pfalz sind heiß begehrt, doch die Begeisterung könnte sich angesichts von sinkenden Wassertemperaturen im wahren Wortsinn abkühlen: "29 Grad sollte das Wasser bei Kinderschwimmkursen mindestens haben", sagt der Präsident des Südwestdeutschen Schwimmverbands in Ingelheim, Anselm Oehlschlägel.

Kinder kühlen deutlich schneller aus als ein Erwachsener, bereits bei 27 Grad fangen viele von ihnen an zu bibbern. Bei Kleinkindern sollte das Wasser sogar über 30 Grad warm sein, damit sie nicht frieren. Wegen der Energiekrise ist das Wasser in den Becken einiger Bäder jedoch bereits deutlich kühler, in anderen könnte eine Temperatursenkung noch folgen.

Energiekrise als Problem für Kinderschwimmkurse - Wassertemperatur für Kinder zu niedrig

"Letztlich werden die Eltern wohl schauen, ob ihr Kind friert und dann entscheiden", mutmaßt Oehlschlägel. Allerdings sei der Druck bei vielen Eltern groß: Ihnen ist es wichtig, dass ihr Nachwuchs nicht mehr nur im Wasser planscht, sondern auch schwimmen kann. Idealerweise sollten Kinder dies im Alter von fünf bis sechs Jahren lernen, doch einen Platz in einem Kurs zu bekommen, war bereits vor Beginn der Corona-Pandemie nicht einfach. "Wir hatten schon damals in Rheinland-Pfalz einen Stau von mehreren Tausend Anmeldungen, es gab weder genügend Platz in den Schwimmbädern noch genügend Übungsleiter", so Oehlschlägel.

Die DLRG geht davon aus, dass bereits vor Corona rund 60 Prozent der Zehnjährigen keine sicheren Schwimmer waren. Unter den Erwachsenen outeten sich 2017 in einer repräsentativen Forsa-Umfrage zwölf Prozent der Befragten als schlechte Schwimmer oder sogar Nichtschwimmer. Laut DLRG starben im vergangenen Sommer in rheinland-pfälzischen Gewässern acht Menschen, im Vorjahr waren es drei gewesen.

Naheliegende Lösungen für das Nichtschwimmer-Problem gibt es anscheinend nicht. Zwar können außerhalb des Beckens den Kindern der Bewegungsablauf erklärt und Trockenübungen durchgeführt werden, doch Schwimmen lernen sie nur im Wasser. Im Gegensatz zu trainierten Fortgeschrittenen können die Anfänger noch nicht kontinuierlich im Wasser in Bewegung bleiben, um ihren Körper warmzuhalten. Bei den notwendigen Atempausen kühlen sie rasch aus.