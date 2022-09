Energiekrise : Deutschlands Handel muss seinen Energieverbrauch senken

Maßnahmen in Mainz: So sparen die Römerpassage und das Gutenberg-Center Energie

und das Energie Werden Rolltreppen abgestellt?

Die Energiekrise hat die Bundesrepublik fest im Griff. So sind Energiesparmaßnahmen überall im Land ein zentrales Thema. Auch die Geschäfte müssen ihren Strom- und Gasverbrauch senken. inRLP.de hat in Erfahrung gebracht, mit welchen Maßnahmen die Einkaufszentren in Mainz ihren Verbrauch reduzieren wollen.

Römerpassage und Gutenberg-Center: Diese Sparmaßnahmen sind in Mainz geplant

"Unsere Energiesparmaßnahmen entsprechen den Maßnahmen der Bundesregierung", erklärt ein Sprecher der Römerpassage in Mainz. Damit bezieht er sich auf Energiesparmaßnahmen, die die Bundesregierung beschlossen hat und die seit Donnerstag (1. September 2022) gelten.

So werde etwa die Außenbeleuchtung ab 22.00 Uhr abgestellt. Auch Ladentüren dürfen nicht mehr dauerhaft offen gehalten werden. Darüber hinaus plant die Römerpassage, die Heizung herunterzufahren. Treppensteigen müssen die Mainzer*innen dagegen wohl auch in Zukunft nicht: "Gegenwärtig ist das Abstellen der Rolltreppen nicht geplant."

Eine ganz ähnliche Strategie verfolgt auch das Gutenberg-Center. Lediglich die Frage nach den Rolltreppen stellt sich dort nicht, da es sich um ein kleineres, ebenerdiges Einkaufszentrum handelt. Doch auch hier erklärt ein Sprecher, dass die Beleuchtung reduziert und die Heizung heruntergedreht werde.