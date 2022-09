Bücherei Anna Seghers in Mainz schließt bis Anfang Oktober

Es ist Zeit für ein neues automatisiertes Ausleih- und Rückgabesystem in der Anna Seghers Bücherei in Mainz. Die zentrale Bibliothek schließt aufgrund der Umstellungsarbeiten vom (12. September 2022) bis zum (3. Oktober 2022), also genau drei Wochen lang. Zudem bleiben die Stadtteilbüchereien weiterhin geöffnet, berichtet die Stadt Mainz.

Selbstständig Bücher scannen - neue Buchungsterminals in Mainz

Lange Schlangen an der Theke der Bibliothek sind von Gestern. Besucher*innen der Bücherei Anna Seghers in Mainz können sich darauf freuen, ihre Bücher bald selbst einzuscannen. Ab Oktober können die Mainzer Bücherwürmer dann an den Bonifatiustürmen in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofes an vier Buchungsterminals ihre Bücher ausleihen, Scannen, Fristen verlängern, das Ausleihkonto aufrufen und Gebühren bargeldlos bezahlen.

"Die Schließung betrifft nur die Zentralbibliothek an den Bonifaziustürmen. Die Stadtteilbüchereien Gonsenheim, Hechtsheim, Lerchenberg, Mombach und Weisenau sind ganz regulär geöffnet", berichtet Sibylle Heißner. Die Umstellung dient nicht als "Personalersatz", sondern eher als Arbeitsentlastung der Mitarbeiter*innen sowie als "Flexibilitätsbonus" der Besucher*innen.

Durch die befristete Schließung seien Kund*innen jedoch nicht eingeschränkt. Alle digitalen Angebote könnten laut Heißner uneingeschränkt genutzt werden. "Die Rückgabebox vor dem Eingang der Zentralbibliothek steht rund um die Uhr zur Verfügung und wird an den Werktagen regelmäßig geleert", versichert Sibylle Heißner gegenüber inRLP.de.

Technischer Fortschritt soll mehr Zeit für pädagogische Arbeit in Anna Seghers Bücherei in Mainz bringen

Man wolle durch die Umstellung mehr Zeit für die pädagogische Arbeit mit Kindern einrichten. Es sollen die Angebote für Kindergartenkinder und Schulklassen erweitert werden und ganz zentral sei der technische Fortschritt der Bücherei.

Ab dem Oktober kann das neue Ausleihsystem dann eingeweiht werden. Bis dahin gilt "Die Leihfristen für Ausleihen aus der Zentralbibliothek enden erst nach der Wiedereröffnung, die Gültigkeit der Bibliotheksausweise wird für die Zeit der Schließung hochgesetzt", informiert uns Sibylle Heißner. Alle Besucher*innen können ab dem (4. Oktober 2022) wieder durch die Bücher der Anna Seghers Bücherei in Mainz stöbern.