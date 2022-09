Immer mehr deutsche Rentnerinnen und Rentner verlassen das Land - und wandern dorthin aus, wo es sich günstiger leben lässt. So auch die 74-jährige Malis aus Stuttgart, die sich in ihrem ehemaligen Lieblingsurlaubsland Tunesien ein neues Leben aufgebaut hat. Wo sie in Deutschland mit einer Rente von rund 1000 Euro im Monat deutliche Abstriche machen müsste, kann sie in Tunis, der Hauptstadt Tunesiens, fast schon ein Luxusleben führen, wie Malis gegenüber RTL erzählt.

Ihr 70 Quadratmeter-Haus, das die Rentnerin mit ihren Katzen und ihrer Hündin bewohnt, kostet sie inklusive Nebenkosten umgerechnet rund 200 Euro. Ein Restaurantbesuch schlägt mit etwa 5 Euro zu Buche und eine Packung Nudeln bekommt Malis für circa 20 Cent. Fast 45 Jahre hat die gelernte Erzieherin in die Rentenkasse eingezahlt - ein Leben in Deutschland könnte sie sich mit ihrer Rente nur schwer vorstellen. "Mit der Rente konnte ich in Deutschland nicht mehr leben. Also musste ich mir überlegen: Was mache ich? Hier kannte ich mich aus, kannte die Leute. Deshalb kam ich hierher", erzählt Malis.

Malis will nicht zurückkehren: "Habe hier mehr Lebensqualität"

Viele ältere Menschen haben Bedenken auszuwandern, nicht zuletzt aufgrund der vielleicht eingeschränkten medizinischen Behandlungsmöglichkeiten im Ausland. Doch auch das sei in Tunesien kein Problem - die medizinische Versorgung sei optimal. Ein Arztbesuch muss zwar selbst bezahlt werden, liegt allerdings nur bei umgerechnet durchschnittlich 20 Euro.

Eine Rückkehr nach Deutschland kommt für die 74-jährige Malis nicht infrage - neben den günstigen Preisen sorgen auch die 360 Tage Sonne für viele Annehmlichkeiten. "Ich hab hier den Sand, ich hab die Palmen, das Meer - ich habe hier einfach mehr Lebensqualität", so Malis. Was sie jedoch vermisst, ist das typische deutsche Schwarzbrot - diesen "Luxus" gibt es in Tunesien nicht.

