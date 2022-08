Lustadt vor 1 Stunde

Schafe gestohlen

Unbekannte stehlen zwei Schafe von der Weide: Ein weiteres lassen sie gefesselt zurück

In der Zeit von 23.00 Uhr und 23.20 Uhr stahlen Unbekannte am Samstagabend (27. August 2022) zwei Schafe von einer Weide in den Niedergärten in Lustadt (Landkreis: Germersheim). Ein drittes Schaf fand die Polizei gefesselt vor.