Als die NDR-Sendung "Extra 3" Ludwigshafen vor vier Jahren zur "hässlichsten Stadt Deutschlands" kürte, jammerte die Stadtverwaltung nicht, sondern jubelte augenzwinkernd: "Juhu, gewonnen! Wir haben uns gegen enorme Konkurrenz durchgesetzt." Und setzte noch einen darauf: Unter dem Namen "Germany’s Ugliest City Tours" bietet die zweitgrößte Stadt in Rheinland-Pfalz seitdem Rundgänge zu "hässlichen Orten" an. Die Stadtführung wird in Rheinland-Pfalz seit Jahren leidenschaftlich diskutiert - aber vermutlich noch nie so heftig wie zuletzt.

"Das ist so ziemlich die mieseste Kampagne, die einem einfallen konnte", wettert CDU-Stadtratsfraktionschef Peter Uebel. Sein Grünen-Kollege Hans-Uwe Daumann spricht dagegen von "einer angemessenen Art und Weise, sich mit der Stadt auseinanderzusetzen". Was stimmt nun?

Streit über Hässlich-Titel in Ludwigshafen: Soll es die Stadtführung zu "hässlichen Orten" weiter geben?

Uebel steht mit seiner Kritik nicht allein. Auch Raik Dreher, Vorsitzender der Stadtratsfraktion Grünes Forum und Piraten, sieht das Ende für die Tour gekommen. "Wir befinden uns in Nachbarschaft der Domstadt Speyer, der Nibelungenstadt Worms und der Quadratestadt Mannheim - und wie nennen wir uns? Hässlichste Stadt Deutschlands", sagt Dreher. Diesen Titel habe Ludwigshafen nicht verdient. Falls es die Tour weiterhin gebe, dann ohne Geld der Stadt, fordert er.

Dreher äußert nach einer Teilnahme auch inhaltlich Kritik. "Die Tour hat fraglos Unterhaltungswert, aber der Vortrag war etwas verwirrend und stellenweise auch falsch." Er sei enttäuscht. Aus der Wirtschaft hätten ihn Hinweise erreicht, dass Unternehmen mittlerweile "massive Standortnachteile bei der Gewinnung hoch qualifizierter Fachkräfte" hätten, sagte Dreher - Grund sei die "negative Berichterstattung".

Helmut van der Buchholz ist solche Kritik gewöhnt. Der 62-Jährige siedelte als Kind von Hannover nach Ludwigshafen um. Hier ließ er sich zum Bildhauer und Architekten ausbilden. Als Tourguide buchte ihn die Stadt 2018, weil er schon früher Rundgänge anbot. "Ich lebe seit 1960 in Ludwigshafen», betont er. "Wenn die Stadt so schlimm wäre, wie man es mir unterstellt, wäre ich längst weggezogen."

Ludwigshafen in tiefgreifenden Wandel: "Die Diskussion ist eine gute Werbung für die Tour"

Van der Buchholz kann dem Zwist durchaus etwas abgewinnen. "Ich bin ein Freund der Diskussionskultur und schätze es, wenn man über Dinge streitet. Das zeigt, dass die Stadtgesellschaft funktioniert." Seine Toleranz endet jedoch bei ultimativen Forderungen nach einem Ende der Tour. Ähnlich sieht es Daumann. Der Grünen-Stadtratsfraktionschef rät zu mehr Gelassenheit. "Der Titel kommt von einer Satiresendung und ist kein ernsthaftes Ranking. Ich halte die Tour für einen souveränen Umgang mit der Bezeichnung." Es würden auch andere Stadtführungen angeboten, das seien dann Touren zur Imagepflege. "Ich finde diese Arbeitsteilung gut: einerseits Stadtmarketing, andererseits Ironie."

CDU-Stadtratsfraktionschef Uebel wünscht sich, dass auch die schönen Ecken der wegen des BASF-Werks oft als Chemiestadt verschrienen Kommune bekannt würden. "Wir möchten, dass wir als Stadt am Rhein mit einer vielfältigen Infrastruktur wahrgenommen werden – mit vielen spannenden Orten etwa in Parkanlagen mit hoher Aufenthaltsqualität. Als prosperierende Stadt in einer bunten Metropolregion."

Bei all den verschiedenen Meinungen, ist auch wichtig zu bedenken, vor welchem Hintergrund gestritten wird. Ludwigshafen macht einen tiefgreifenden Wandel durch. Die marode Hochstraße Süd ist teilweise abgerissen worden, Rathausturm und Rathaus-Center stehen vor dem Abbruch, eine neue Stadtstraße soll als Helmut-Kohl-Allee entstehen. Nach Angaben von van der Buchholz hat der Streit eines bisher auf jeden Fall erreicht: "Es waren zuletzt 80 Leute da und damit mehr als sonst", sagt er. "Die Diskussion ist wohl eine gute Werbung für die Tour."