Ludwigshafen vor 1 Stunde

"Signal for Help"

Heimliches Handzeichen rettet 14-Jährige vor Vergewaltigung: Passanten reagieren sofort

Mit einem heimlichen Handzeichen hat eine 14-Jährige, die Opfer einer Vergewaltigung wurde, in Ludwigshafen auf sich aufmerksam gemacht. Passanten hatten das "Signal for Help" erkannt.