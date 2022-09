Ludwigshafen: Junggesellenabschied endet im Krankenhaus

Schlägerei zwischen zwei Personengruppen

Anbei der Personenbeschreibung sucht Polizei die Zeugen

Am Samstag (24. September 2022) gegen 23.45 Uhr kam es auf dem Berliner Platz in Ludwigshafen zu einer Schlägerei zwischen zwei Personengruppen. Vier Männer, im Alter zwischen 22 und 25 Jahren, aus dem Raum Stuttgart, feierten einen Junggesellenabschied in Ludwigshafen.

Junggesellenabschied in Ludwigshafen endet im Krankenhaus: Täter nach Schlägerei flüchtig

Auf dem Berliner Platz kam es dann zu einem Streit mit einer anderen Personengruppe aus 3 bis 4 Männern, im Alter von 20 bis 30 Jahren, welche in einer Schlägerei endete. Die unbekannte Personengruppe flüchtete noch vor dem Eintreffen der Polizei vom Berliner Platz in Richtung Wredestraße / Corso-Passage.

Die Polizei hat Personenbeschreibung von 3 Personen der flüchtenden Gruppe:

1. Person: blaue Winterjacke mit braunem Fellansatz

2. Person: weißer Pullover, schwarze Hose

3. Person: schwarze, karierte Jacke, weißes T-Shirt, helle Jeans.

Ein Tatverdächtiger habe im Rahmen der Schlägerei auch eine Verletzung im Gesicht davongetragen.

Die Anzeigenaufnahme mit den vier Männern aus Stuttgart gestaltete sich aufgrund der Alkoholisierung äußerst schwierig. Zwei von ihnen mussten zudem im Nachgang im Klinikum Ludwigshafen ärztlich behandelt werden. Zeugen werden gebeten, mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen, Tel. 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de