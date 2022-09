Abstellen der Rolltreppen , um Energie zu sparen: Ist das auch in Ludwigshafen bald notwendig?

Eigentlich wird im Einzelhandel alles getan, um das Einkauferlebnis der Kund*innen so angenehm wie möglich zu gestalten. Doch damit könnte schon bald Schluss sein. Die Energiekrise zwingt auch den Handel zum Sparen und damit zu teils drastischen Schritten: In einzelnen Kaufhäusern werden bereits die Rolltreppen abgestellt. Droht das auch der Rhein-Galerie in Ludwigshafen?

Rhein-Galerie in Ludwigshafen: Werden die Rolltreppen auch hier abgestellt?

Energie ist einer der größten Kostenblöcke im Einzelhandel. Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, verbrauchen allein die Rewe-Supermärkte - nach Angaben des Unternehmens - so viel Strom wie 750.000 Haushalte. Die Hälfte wird für die Kühlung von Waren, ein weiteres Viertel für die Beleuchtung benötigt.

Um dem hohen Energieverbrauch entgegenzuwirken, hat die Bundesregierung, angesichts des drohenden Gasmangels, vor Kurzem Maßnahmen zum Energiesparen veranlasst. So müssen etwa Leuchtreklamen und andere Beleuchtungen seit Donnerstag (1. September 2022) nach Ladenschluss dunkel bleiben. Auch Ladentüren zu beheizten Geschäften sollen nicht mehr offen stehen bleiben.

Doch damit nicht genug: Erste Kaufhäuser kündigten bereits an, ihre Rolltreppen abzustellen. Nun stellt sich die Frage: Ist das auch in der Ludwigshafener Rhein-Galerie denkbar? Doch Kund*innen können aufatmen: "Die Fahrtreppen sind während der Öffnungszeiten der Mieter in Betrieb und nicht abgestellt", erklärt ein Sprecher des Betreibers ECE Marketplaces.

Rebekka Barta mit dpa