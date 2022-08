Nach Verzögerungen bei der Entschärfung einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg hat die Stadt Ludwigshafen künftig "Uneinsichtigen" mit Konsequenzen gedroht. Die Verwaltung prüfe verstärkt, welche Mittel und rechtlichen Schritte sie gegen Menschen einsetzen könne, die sich einer Evakuierung widersetzten, teilte die Kommune am Donnerstag (18. August 2022) mit.

Am Mittwoch (17. August 2022) hatte sich eine Bombenentschärfung in der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz um mehr als zwei Stunden verzögert, weil sich Menschen den Angaben zufolge teilweise hartnäckig geweigert hatten, die Wohnungen oder den Gefahrenbereich zu verlassen. Darunter waren nach Einschätzung der Behörden auch Schaulustige. Beigeordnete Beate Steeg sprach von einem "unsozialen Verhalten einiger weniger". Sie spricht dabei von Einzelfällen.

Nach Bombenentschärfung: Ludwigshafen prüft rechtliche Schritte gegen Uneinsichtige

Das habe nicht nur die übrigen, evakuierten Bürger*innen betroffen, sondern auch die Einsatzkräfte. Neben Rettungsdiensten, Polizist*innen und dem Kampfmittelräumdienst seien der Sozialdezernentin zufolge auch viele ehrenamtliche Helfer im Einsatz gewesen, unter anderem um die Evakuierten zu betreuen. Gerade für sie stelle der "Zeitverzug eine hohe Beanspruchung dar, weil sie ihren wichtigen Dienst für die Allgemeinheit zusätzlich zu ihrem eigentlichen Beruf leisten."