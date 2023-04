Aktueller Lebensmittel-Rückruf bei Kaufland

Listerien in Käse nachgewiesen

Hersteller warnt dringend vor Verzehr von Gorgonzola

Lebensmittelhändler Kaufland hat am Mittwoch, 5. April 2023, einen Produktrückruf veröffentlicht. Wie das Unternehmen mit Sitz in Neckarsulm (Baden-Württemberg) mitteilt, ist die 200-Gramm-Packung einer Käse-Sorte betroffen. In dem Produkt wurden Listerien-Bakterien entdeckt.

Kaufland ruft Gorgonzola zurück: Dieses Produkt ist betroffen

Laut Kaufland ruft der Hersteller V.I.P. (Vertrieb italienischer Food Produkte GmbH) ruft aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes folgendes Produkt zurück:

Käse-Rückruf bei Kaufland: K-Favourites Gorgonzola Der Hersteller V.I.P. (Vertrieb italienischer Food Produkte GmbH) ruft aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes K-Favourites Gorgonzola DOP mild 200g zurück. Kaufland

K-Favourites Gorgonzola DOP mild 200g

GTIN 4337185458781

Mindesthaltbarkeitsdatum : 10.04.2023

: 10.04.2023 Das Produkt wurde bei Kaufland in folgenden Bundesländern verkauft: Baden-Württemberg Bayern Hessen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland

Grund für den vorsorglichen Rückruf des betroffenen Produkts sei laut Kaufland der Nachweis von Listeria Monocytogenes. Wegen möglicher Gesundheitsrisiken rate die Firma V.I.P. Vertrieb italienischer Food Produkte GmbH "dringend vom Verzehr des Produktes ab".

Warnung vor Käse-Verzehr - Für Risikogruppen besonders gefährlich

Listerien könnten zu einer grippeähnlichen Erkrankung mit Symptomen wie Durchfall und Fieber führen, erklärt Kaufland weiter. Diese trete meist innerhalb von 14 Tagen auf.

Insbesondere Schwangere, Senioren und Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem könnten schwerere Krankheitsverläufe mit Blutvergiftung und Hirnhautentzündung entwickeln. Schwangere, die den Käse mit dem betroffenen Mindesthaltbarkeitsdatum gegessen haben, sollten sich auch ohne Symptome in ärztliche Behandlung begeben, rät das Unternehmen.

Kaufland habe umgehend reagiert und das betroffene Produkt vorsorglich aus dem Verkauf genommen. Das Produkt könne in allen Kaufland-Filialen zurückgegeben werden, der Kaufpreis werde erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons. Der Hersteller V.I.P. Vertrieb italienischer Food Produkte GmbH entschuldige sich bei allen Betroffenen für die entstandenen Unannehmlichkeiten.

Für Verbraucheranfragen steht unter der Nummer +49 (0)7062 91634 44 eine kostenlose Hotline von Kaufland zur Verfügung.

