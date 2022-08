Die Teuerungswelle macht den Bürgern weiterhin zu schaffen. Gerade die hohen Energiepreise treiben den Deutschen die Sorgenfalten in die Stirn. Finanzminister Christian Lindner (FDP) hat auf der Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg am Mittwoch (31.08.2022) weitere Maßnahmen zu Entspannung der Lage versprochen.

Dazu hat Lindner ein "wuchtiges Paket" zur Entlastung der Bürger angesichts der hohen Preise angekündigt. Es solle sich an die ganze Breite der Gesellschaft richten, sagte der FDP-Politiker am Mittwoch nach der Kabinettsklausur im brandenburgischen Meseberg. Damit aber nicht genug: Zugleich müssten die Wurzeln der hohen Preise für Energie angepackt werden, bekräftigte Lindner vor Journalisten. An den Strommärkten gebe es Spekulation und auch eine Art "Rendite-Autopiloten". Diese Regeln führen dazu, dass steigende Gaspreise automatisch auch zu steigenden Strompreisen und zu Extragewinnen vor allem bei Anbietern des eigentlich günstigen Ökostroms werden.

"Wuchtiges Entlastungspaket" - Lindner bleibt bei Maßnahmen vage

Einer zentralen Idee seiner Koalitionspartner von SPD und Grünen erteilte Lindner jedoch eine Absage. Der Minister sprach sich erneut gegen eine Sondersteuer auf überhohe Gewinne von Energieunternehmen aus. Andere europäische Länder hätten mit solchen Steuern Probleme, verteidigte Lindner seinen Standpunkt. Stattdessen müsse man "im Marktdesign" ausschließen, dass Extrarenditen etwa auf dem Strommarkt entstünden.

Zur Finanzierung von Entlastungen gebe es im Haushalt für das aktuelle Jahr unter anderem durch höhere Steuereinnahmen noch Spielräume im einstelligen Milliardenbereich, sagte Lindner. Im kommenden Jahr seien die Spielräume größer. Hier sei im Etatentwurf schon Vorsorge getroffen worden, sodass Bund und Länder einen zweistelligen Milliardenbetrag für Entlastungen stemmen könnten. "Das ist insgesamt also eine sehr beachtliche Entlastung beziehungsweise Unterstützung für sozial Schwächere", sagte er.

Kritik an der Tagung gab es umgehend von der Opposition. CSU-Chef Markus Söder warf der Ampel schlicht Untätigkeit vor. Man lasse wertvolle Zeit verstreichen, schrieb der bayerische Ministerpräsident auf Twitter: "Kein Entlastungspaket, keine Entscheidung über Kernkraft-Verlängerung, keine Abschaffung der Gasumlage. Schöne Bilder ersetzen keine gute Politik."

Auch von der Linken hagelte es Kritik. In den Augen von Fraktionschef Dietmar Bartsch nimmt die Regierung die Lage nicht ernst genug. Der Linke warf den Koalitionären "Abgehobenheit auf dem Sonnendeck" vor und nannte das Treffen auf Schloss Meseberg "eine Klausur der Selbstgerechtigkeit, die die Sorgen und Nöte von Millionen Menschen belächelt." Für ihn ist das Eigenlob des Kabinetts "angesichts der Dramatik im Land inakzeptabel."