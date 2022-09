München vor 20 Minuten

Katermittel

Nach TikTok-Hype: Durchfallmittel Elotrans vielerorts ausverkauft

Als Wundermittel gegen Kater wird das Durchfallmittel Elotrans in den sozialen Medien gefeiert. Die Nachfrage ist so groß, dass das Medikament an manchen Orten ausverkauft ist. Der Hersteller spricht jetzt von Lieferproblemen.