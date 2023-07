Bei der Erkundung eines abrissreifen Hauses haben zwei "Lost-Places"- Fotografen eine Leiche entdeckt.

Die beiden Männer waren am Donnerstagmorgen (27. Juli 2023) gegen 4.40 Uhr in dem ehemaligen Getreidespeicher des Lindenauer Hafens in Leipzig unterwegs, als sie den leblosen Körper fanden. Wie auch der Speicher in der Plautstraße sind sogenannte "Lost-Places" ("Vergessene Orte") aufgegebene, verlassene und häufig verfallene Gebäude.

Bei Erkundung eines "Lost-Places" - Fotografen entdecken Leiche in in Leipzig

Eine Straftat könne nach derzeitigen Erkenntnissen weder ausgeschlossen noch bestätigt werden, so die Polizei Sachsen. Bei dem Toten soll es sich um eine Männerleiche handeln, über deren Identität aber noch nichts bekannt ist. Der Mann soll schon für längere Zeit in einem Schacht im Wasser gelegen haben, weshalb sich die Bergung als schwierig gestaltet haben soll. Zeugen hätten außerdem am Mittwochabend gegen 22 Uhr Schreie aus der Richtung des Leichenfundortes gehört, die plötzlich verstummt sein sollen, heißt es bei der Bild zu dem Fund. Die Polizei wollte das bei einer Anfrage des MDR allerdings nicht bestätigen.

Vor Ort sicherten Beamten der Kriminaltechnik und der Bereitschaftspolizei am Freitag weitere Spuren. Damit der Fundort später in 3D-Bildern angeschaut werden kann, nahmen die Ermittler des LKA das Areal auch mit einer 360-Grad-Kamera auf. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen.

Neue Erkenntnisse könnte zudem eine Obduktion der Leiche bringen. Diese wurde durch einen Ermittlungsrichter angeordnet. Weitere Informationen könnten laut Polizei jedoch derzeit nicht bekannt gegeben werden. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen würden noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Dritter Leichenfund in einer Woche in Leipzig

Bereits am Dienstagabend war die Leiche eines 38 Jahre alten Mannes von Passanten im Leipziger Karl-Heine-Kanal entdeckt worden. Auch in diesem Fall soll eine Obduktion weitere Klarheit bringen. Nur einen Tag zuvor wurde eine weitere Leiche mit ungeklärter Identität in einer Wohnung in der Lauchstädter Straße gefunden. Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur sagte eine Sprecherin, dass die Todesursache "nicht offensichtlich natürlich" sei und deshalb auch hier die Ermittlungen aufgenommen worden seien.

Ob es ein Zusammenhang zwischen den Fällen gibt, ist noch nicht bekannt.

mit dpa

Vorschaubild: © Andreas/Adobe Stock (Symbolbild)