Supermarkt-Preisvergleich : Welcher Lebensmitteleinzelhandel schneidet am besten ab?

Die Corona-Krise und die damit verbundenen Folgen, aber auch der Ukraine-Krieg, sorgten in den vergangenen Wochen und Monaten für einen erheblichen Anstieg der Lebensmittelpreise. Laut dem Statistischen Bundesamt liegt die Inflationsrate für den Monat Juli 2022 bei +7,5 Prozent. Wir haben drei Supermärkte in Koblenz verglichen und sagen dir, wo du am meisten sparen kannst.

Supermärkte in Koblenz: Hohe Preise bei Lebensmitteln belasten Bürger*innen

Die Preise für Lebensmittel sind in Deutschland so hoch wie noch nie. Für viele Bürger*innen ist das eine zusätzliche finanzielle Belastung. Nahrungsmittel sind im Juli dabei um +14,8 Prozent teurer geworden als noch im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt mitteilt.

Die Verbraucherzentrale zählt die hohen Kosten für Energie, Dünger- und Futtermittel als wesentliche Faktoren für die steigenden Lebensmittel. Aber auch der Arbeitskräftemangel und der aufgestockte Mindestlohn treiben die Preise in die Höhe.

Der Krieg in der Ukraine mit all seinen Folgen verstärkt die Problematik abermals. Gerade Getreideprodukte, Fleisch und Milchprodukte werden teurer. Am meisten jedoch gestiegen ist der Preis für Speiseöl, insbesondere der für Sonnenblumenöl.

Supermarkt-Preisvergleich in Koblenz: Das landet im Test-Warenkorb

Für unseren Supermarkt-Preisvergleich haben wir uns drei Supermarkt-Ketten in Koblenz angeschaut und die Preise verglichen. Wo kann man am günstigsten einkaufen?

Penny

Aldi Süd

Edeka

In unserem Test-Warenkorb ist eine bunte Mischung an Lebensmitteln gelandet. Sowohl Grundnahrungsmittel wie Butter oder Mehl, Obst und Gemüse als auch Verarbeitetes und Fertiggerichte. Diese Waren sind in unserem Einkaufswagen gelandet:

Butter (250g)

(250g) Weizenmehl , Typ 405 (1kg)

, Typ 405 (1kg) Spaghetti (1kg)

(1kg) Ketchup (1kg)

(1kg) Gurke (1 Stück)

(1 Stück) Äpfel (1kg)

(1kg) Kartoffeln (1kg)

(1kg) Kartoffelchips , Sorte Paprika (1kg)

, Sorte Paprika (1kg) Schokolade , Vollmilch (1kg)

, Vollmilch (1kg) Pesto Verde (1kg)

Ausgewählt haben wir immer das günstigste Produkt der Eigenmarke, ohne Bio-Siegel. Die Preise wurden so genormt, dass sie vergleichbar sind und der Unterschied deutlich wird.

Testsieger: Hier kannst du in Koblenz am günstigsten einkaufen

Platz 1 im Test belegt Penny und gilt somit als Sieger unseres Supermarkt-Preisvergleichs. Nicht weit entfernt und mit einer Differenz von 63 Cent macht Aldi Süd den 2. Platz im Rennen. Die Bronzemedaille holt Edeka, der gesamte Einkauf hier ist 1,90 Euro teurer als bei Testsieger Penny.