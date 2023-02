Zu seinem 60. Geburtstag hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ein sportliches Präsent bekommen - passend zu seiner Tischtennis-Leidenschaft. "Das Geburtstagsgeschenk der Mitarbeiter", schrieb der SPD-Politiker am Mittwoch (23. Februar 2023) bei Twitter zu einem Bild, wie er im Ministerium in Berlin an einer blauen Tischtennisplatte steht.

Jetzt könne dort gespielt werden - das Problem sei nur: "Niemand von uns kommt jemals dazu", erläuterte Lauterbach mit Blick auf anstehende politische Vorhaben und fügte hinzu: "So werden wohl die Gäste spielen...". Er war am Dienstag 60 Jahre alt geworden.

Lauterbach bekommt Tischtennisplatte geschenkt: Habe dennoch keine Zeit zu spielen

Lauterbach hatte nach eigenen Worten als Kind Tischtennis gespielt, dann aber für eine sehr lange Zeit aufgehört.

Jetzt spiele er "seit fünf, sechs Jahren wieder", sagte er kürzlich bei einem "überfraktionellen Turnier" in einer Bundestagssporthalle. Anlass war, auf positive Effekte von Sport für Menschen mit Parkinson aufmerksam zu machen.