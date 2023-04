Ein 13-Jähriger ist an einem Bahnhof in Langenhagen nördlich von Hannover auf einen Bahnwaggon geklettert und durch einen Stromschlag schwer verletzt worden.

Der Zustand des Jugendlichen sei kritisch, sagte ein Sprecher der Bundespolizei in der Nacht zu Montag (17. April 2023). Er wurde demnach mit schweren Verbrennungen am Körper in ein Krankenhaus gebracht. Den Angaben zufolge war der 13-Jährige am Sonntagabend mit Freunden am Bahnhof Langenhagen Pferdemarkt unterwegs. Dort sei er auf einen abgestellten Bauwagen am Gleis geklettert.

Auf Bauwagen geklettert: 13-Jähriger durch Stromschlag schwer verletzt

Durch einen Lichtbogen wurde er vom Strom der Oberleitung getroffen, wie der Sprecher sagte. Die Bundespolizei hatte in einem Flyer bereits gewarnt: "Strom ist in der Lage, die Luft zu überspringen und auf einem Lichtbogen über den Körper zur Erde zu gelangen."

Der betroffene Bahnhof wurde zeitweise abgesperrt, so dass der Bahnverkehr dort am Sonntag für knapp zwei Stunden eingestellt war. Notfallseelsorger kümmerten sich den Angaben nach um Beteiligte vor Ort.

Vorschaubild: © Soeren Stache/dpa