Landau vor 54 Minuten

Verkehrsunfall

Alle Reanimationsversuche waren vergebens: 16-Jähriger stirbt bei Frontalzusammenstoß zweier Pkws

Zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkws kam es in Landau auf der B10 am Sonntagabend (28. August 2022). Ein 16-jähriger Beifahrer erlag seinen Verletzungen noch am Unfallort. Drei weitere Personen wurden schwer verletzt.