Interview mit Luca aus Landau : Darum will er "The Voice of Germany" werden

Hat es Luca in die nächste Runde geschafft?

In den letzten zehn Jahren war Luca schon bei einigen Talentshows wie "Deutschland sucht den Superstar" oder "Das Supertalent" dabei, doch der Landauer hat noch lange nicht genug. Ihn zieht es weiter auf die große Bühne. Am Donnerstag (1. September 2022) war er deshalb bei "The Voice of Germany" zu sehen.

Hobbymusiker aus Landau: Luca ist bei "The Voice of Germany dabei"

"Musik mache ich seit ich circa neun Jahre alt bin, bereits als Kind habe ich auf Hochzeiten und Geburtstagen von Freunden, Bekannten und der Familie gesungen", erzählt Luca im Interview mit inRLP.de von seinen musikalischen Anfängen. Ein Auftritt beim Kinderfasching habe den Stein dann so richtig ins Rollen gebracht.

Seither ist der Pfälzer nicht mehr von der Bühne wegzubekommen. Mit seiner Cover-Rockband "The Monkey Session", die er selbst gründete, spielt er regelmäßig Auftritte auf verschiedenen Events in der Südpfalz.

Wenn er nicht gerade die Bühnen der Region rockt, geht der 28-Jährige einem bodenständigen Beruf nach: "Ich bin aktuell von Beruf Teamleiter im Lager", erklärt er. Davor habe er seine Fachhochschulreife im Bereich Gesundheit und Soziales abgeschlossen und anschließend eine Lehre zum Drogisten gemacht.

"Es war schon immer ein Traum von mir, auf den ganz großen Bühnen zu stehen"

Die Musik ist das, was Luca am Liebsten macht: "Es war schon immer ein Traum von mir, auf den ganz großen Bühnen zu stehen und einem Millionen Publikum mein Können zu zeigen." Aus diesem Grund hat er in der Vergangenheit bereits bei mehreren Talentshows teilgenommen.

"Der Rückhalt von Familie und Freunden, die mir stets das Gefühl gaben, ich gehöre auf die große Bühne, war Teil meiner Entscheidung, es immer und immer wieder zu versuchen", erzählt der Landauer.

Gute Stimmung hinter den Kulissen sorgte für "absolutes Wohlbefinden"

Bei "The Voice of Germany" ist es sein dritter Versuch und der Pfälzer ist mächtig stolz es diesmal bis in die Blind Auditions geschafft zu haben: "11.000 Bewerber waren wir insgesamt und nach sieben Vorrunden haben es nun 134 Talents in die Blind Auditions geschafft." Luca ist einer davon und darf sicher auch diesmal auf die Unterstützung seiner Liebsten setzen.

Trotz Bühnenerfahrung war Luca vor seinem Auftritt bei den Blind Auditions ganz schön aufgeregt. "Ab dem Moment als sich das Tor öffnete und ich Sekunden danach mit meinem Auftritt beginnen konnte, war ich gefühlt ganz woanders", berichtet der 28-Jährige, "wie in einer Art Trance, in der man auf Autopilot läuft."

Luca wollte mit Green Days "American Idiot" überzeugen - hat es gereicht?

Die "netten Menschen", die er hinten den Kulissen von TVOG kennenlernen durften, hätten ihm aber geholfen, seine Nervosität im Zaun zu halten. Generell schwärmt er über die Stimmung bei der Gesangsshow, dort sei für ein "absolutes Wohlbefinden" gesorgt worden.

Die Frage nach den verschiedenen Teams oder Coaches ist bei der Sendung immer zentral, doch Luca habe da keine Favoriten. Er glaube, von ihnen allen etwas lernen zu können. Überzeugen wollte er sie mit seiner Interpretation von Green Days "American Idiot". "Es ist immer mein Ziel, die Menschen mitzureißen und in meinen Bann zu ziehen", erklärt Luca. Deshalb habe er sich für die Rocknummer entschieden. Sie sollte zeigen, was er draufhat.

Mehr Aufmerksamkeit durch TVOG: Luca steht gern im Mittelpunkt

"Ich liebe es einfach im Mittelpunkt zu stehen und als Sänger und Frontmann möchte man natürlich alles mitnehmen, was geht": Mit seiner Teilnahme bei "The Voice of Germany" will Luca deshalb vor allem eins: Aufmerksamkeit generieren!

Er hoffe, dass so Menschen aus den unterschiedlichsten Regionen auf ihn und seine Musik aufmerksam werden. "Ich bin gespannt, welche Möglichkeiten und neue Erfahrungen sich durch meine Teilnahme bei TVOG ergeben können", so Luca. Schon jetzt habe sich die Teilnahme aber gelohnt, so konnte er dadurch viele neue Leute kennenlernen und sogar Freundschaften schließen.

Müsse noch mehr an seiner Authentizität arbeiten, so die Jury

"Schon immer nutzte ich jede Gelegenheit Musik zu machen und schon jetzt war die Teilnahme, für mich nur ein Gewinn", schwärmt der 28-Jährige weiter. Für die nächste Runde hat es aber leider nicht gereicht. Obwohl das Live-Publikum im Studio begeistert schien, drehte sich keiner der Coaches um. "Die Technik war eigentlich ziemlich gut, aber ich hab dir nicht geglaubt zu hundert Prozent", so die Begründung von Rea Garvey. Luca müsse weiter an seiner Authentizität arbeiten.