" Hartz und Herzlich - Tag für Tag Benz Baracken ": Pascal verlässt Mannheim und zieht nach Kusel

": Pascal verlässt Mannheim und zieht nach Ex-Barackler fühlt sich in seiner neuen Heimat wohl

wohl Neue Folgen immer dienstags um 20.15 Uhr bei RTL2

Pascal Horn ist durch das RTL2-Reality-Format "Hartz und Herzlich - Tag für Tag Benz Baracken" bekannt geworden. Seiner Mannheimer Heimat hat der 20-Jährige nun jedoch den Rücken gekehrt. Seit kurzem ist er im rheinland-pfälzischen Kusel zu Hause, wo er der Liebe wegen hingezogen ist.

"Kusel ist sehr schön": "Hartz und Herzlich"-Star zieht ins rheinland-pfälzische Kusel

"Hartz und Herzlich" lockt die RTL2-Zuschauer*innen, trotz regelmäßiger Kritik, seit vielen Jahren vor die Fernsehbildschirme. Bei dem Format handelt es sich um eine Sozialreportage, die Arbeitslosengeld ll beziehende Menschen in ihrem Alltag begleitet. Nicht selten werden sie dabei in prekären Lebenssituationen abgebildet.

Zu den Personen, die regelmäßig in der Sendung zu sehen sind, gehört auch Pascal. Er war bislang in den Benz-Baracken, einem Mannheimer Arbeiterviertel, zu Hause. Das hat sich kürzlich jedoch geändert. Wie die Zuschauer*innen am Dienstagabend (20. September 2022) verfolgen konnte, hat der 20-Jährige die Baracken verlassen und ist seiner Freundin ins rheinland-pfälzische Kusel gefolgt.

"Kusel ist sehr schön", schwärmt Pascal von seiner neuen Heimatstadt. Dort sei er zusammen mit seiner Freundin und deren Familie in eine neue, größere Wohnung gezogen. Trotzdem sei der Umzug in die Kreisstadt eine Umstellung gewesen. Nicht zuletzt, weil diese rund 100 Kilometer von Mannheim entfernt liege. Inzwischen habe er sich eingelebt. "An Kusel gefällt mir, also hier ist es sehr idyllisch und ruhig und hier ist viel Waldgebiet", erklärt er, was ihm an seiner neuen Heimat besonders gut gefällt.

Pascal Horn: "Ich bleib auf jeden Fall hier"

In Kusel sei es sehr viel ruhiger und entspannter als in Mannheim. Deshalb muss Pascal auch nicht lange überlegen, bevor er zu dem Entschluss kommt: "Ich bleib auf jeden Fall hier." Immer wieder betont er, während er durch das Städtchen spaziert, wie schön Kusel sei und was dort alles gebe.

"Kusel hat eigentlich alles, was man braucht", berichtet er. Etwas nervig sei es nur, dass er rund eine Stunde lang nach Kaiserslautern fahren müsse, um zur Bank zu gehen. Dafür seien die Menschen vor Ort aber besonders nett. "Ich hätte niemals gedacht, dass ich mich hier so wohl fühle", gibt sich der 20-Jährige überrascht.

Noch bis Dienstag (04. Oktober 2022) können die Zuschauer*innen Pascals Neuanfang in Kusel im TV verfolgen. Die neuen Folgen "Hartz und Herzlich - Tag für Tag Benz Baracken" werden immer dienstags um 20.15 Uhr bei RTL2 ausgestrahlt.