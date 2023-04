Gute Neuigkeiten für Fans: Der Lebensmittelkonzern Mars Wrigley bringt einen Klassiker zurück in die deutschen Supermarktregale.

Für kurze Zeit kehrt ein beliebter Schokoriegel aus den 70er und 80er Jahren zurück, um "süße Erinnerungen wach werden" zu lassen.

Kult-Marke Raider kommt für kurze Zeit zurück

Es geht um die Marke Raider. Wie das Unternehmen in einer Pressemeldung mitteilt, wird für kurze Zeit der Vorgänger von Twix wiederbelebt. Die Umbenennung erfolgte damals in 1991.

Raider soll als limitierte Retro-Edition in den Handel kommen. Das Design erinnert an die typische Optik der 80er Jahre. Der Schokoriegel wird als Single-Riegel und in einem Fünfer-Multipack zum Kauf verfügbar sein.

Mars Wrigley beginnt ab der Kalenderwoche 25, also ab dem 20. Juni, mit der Auslieferung des Schokoriegels. Wie lange man Raider kaufen kann, ist aktuell noch nicht bekannt. Das Unternehmen schreibt lediglich, dass der Riegel "für kurze Zeit wieder im Handel" sein wird.

