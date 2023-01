Nach dem Tod eines Geschwisterpaars in einem nur leicht überfrorenen Stausee in Südthüringen laufen die Untersuchungen zum genauen Hergang. Ob die Leichen der 22-Jährigen und ihres 13 Jahre alten Bruders obduziert werden, stehe noch nicht fest, teilte eine Sprecherin der Polizei am Montag (30. Januar 2023) mit. Ebenfalls noch nicht entschieden sei, ob die Staatsanwaltschaft die weiteren Ermittlungen übernehmen werde.

Die Geschwister waren nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen auf der dünnen Eisdecke eines Stausees bei Westhausen im Kreis Hildburghausen offensichtlich eingebrochen und ums Leben gekommen. Taucher hatten sie am Samstagmorgen (28. Januar 2023) tot aus dem Wasser geborgen. Unklar sei nach wie vor, zu welchem Zeitpunkt und warum die beiden auf den See liefen. Nach Polizeiangaben waren die Geschwister am Freitag (27. Januar 2023) mit dem Auto unterwegs gewesen und gegen 16.00 Uhr zum letzten Mal gesehen worden. Die Eltern alarmierten die Polizei kurz vor Mitternacht, nachdem sie das Auto ihrer Tochter am Stausee entdeckt hatten.