Deutschland vor 1 Stunde

Preissteigerungen

Es wird noch teurer: Diese Kosten kommen 2023 auf uns zu

Energie, Lebensmittel, Sprit: Verbraucher müssen im nächsten Jahr an vielen Stellen tiefer in die Tasche greifen. Zum Jahresanfang ziehen jetzt auch noch andere Bereiche nach. Was wird alles teurer?