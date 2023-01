Deutschland vor 1 Stunde

Expansion

Konkurrenz für Kik, Tedi & Co.? Polnischer Discounter plant Expansion in Deutschland

Viele Läden in Deutschland müssen schließen, doch der polnische Discounter Pepco will in Deutschland expandieren. 2000 Filialen sollen kommen und damit Konzernen, wie Kik und Tedi, Konkurrenz machen.