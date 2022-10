Es ist ein gewagtes Projekt, doch Manfred Stell glaubt an den Erfolg. Der erfahrene Gastronom eröffnet in der Kleinstadt Werdohl (NRW) gerade seinen 40. Betrieb. Eine Sache ist dabei völlig neu in der gesamten Region - vielleicht sogar im ganzen Land. "Stells Landgasthof" ist ein komplett alkoholfreies Restaurant.

Seit einer Woche hat der alkoholfreie Gasthof schon geöffnet. Mit der Besucheranzahl ist der 68-jährige Stell sehr zufrieden - liegt es auch an dem ungewöhnlichen Konzept? "Es hat sich sehr schnell herumgesprochen", erklärt er gegenüber der Deutschen Presseagentur (dpa). Er habe sogar schon erste Buchungen für Familien- und Weihnachtsfeiern im Kalender.

Restaurant ohne Alkohol - von TV-Koch Frank Rosin inspiriert

Dabei liegt das Restaurant quasi mitten im Nichts. Fun fact: Schon früher gab es hier ein Lokal - es trug den klangvollen Namen "Culo del Mondo", was soviel heißt wie der "Arsch der Welt". Das geriet sogar in die Medien, als Fernsehkoch Frank Rosin noch versuchte, es zu retten. Das hat damals nicht geklappt und schon Rosin hat erkannt: Mit Alkohol könne man an diesem Standort nicht anfangen. Stell hat also aus der Not eine Tugend gemacht und verzichtet daher komplett auf Alkohol in seinem Landgasthof, zu dem man ohne Auto ohnehin kaum kommt.

Von ganz ungefähr kommt die Idee nicht. Stoll selbst trinkt seit acht Jahren keinen Alkohol mehr, wie er gegenüber der dpa sagt. Nach einer Bauchspeicheldrüsenentzündung, die wohl durch den Alkohol kam, habe er damit komplett abgeschlossen. Vermissen tut er nicht. "Mir geht es damit super", sagt der 68-Jährige. Bei vielen Gesprächen habe er mitbekommen, dass er nicht alleine ist mit seinem Verzicht, was ihn ermutigt habe für sein Konzept des alkoholfreien Lokals.

Alkoholfrei bedeutet aber nicht, dass es kein Bier oder Wein gibt. Die Getränkekarte umfasst verschiedene Biere, Rotwein, Weißwein, Rosé - auch Whiskey und Gin. Alles ganz ohne Alkohol. Zwei alkoholfreie Pils-Bier und ein Weizen-Bier gibt es sogar vom Fass. Auch gekocht wird nicht mit Alkohol, die Weinsoße etwa wird mit der alkoholfreien Alternative zubereitet.

Landgasthof in NRW verzichtet komplett auf Alkohol - auch beim Kochen

Stell sieht sein alkoholfreies Restaurant als Vorreiter eines Trends, der aber in Deutschland gerade erst ankomme. In den USA gebe es schon lange sogenannte Sober Bars, in denen es ausschließlich Getränke ohne Alkohol gibt. Hierzulande gibt es das auch schon - allerdings in Berlin und nicht im tieften Hinterland in NRW. In der Bundeshauptstadt hat vor zwei Jahren eine Sober Bar aufgemacht. "Zeroliq" war die erste ihrer Art in Deutschland.

Stell selbst, hat trotz seines Verzichts übrigens nichts gegen Alkohol und will auch niemanden durch sein Konzept bevormunden. Aber: "Es muss auch eine Alternative geben".

ak