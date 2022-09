Ungewöhnliche WG in Koblenz: Student Tim lebt mit der Rentnerin Rita zusammen

in Koblenz: Student Tim lebt mit der Rentnerin Rita zusammen Konzept "Wohnen für Hilfe": Studierende erhalten WG-Zimmer gegen Hilfe im Alltag

Über das Zusammenleben von Rita und Tim

"Wohnen für Hilfe" - so heißt die Organisation, über die Tim zu seiner etwas ungewöhnlichen Wohngemeinschaft gekommen ist. Seit etwa einem halben Jahr lebt der Student mit Rita, einer Rentnerin aus Koblenz zusammen. Wie das Zusammenleben funktioniert, erzählt er im Interview mit inRLP.de.

Ungewöhnliche WG in Koblenz: Tim lebt mit einer Rentnerin zusammen

Sozial engagierte Studierende unterstützen Senior*innen im Alltag und bekommen im Gegenzug ein Zimmer gestellt, für das sie lediglich die Nebenkosten aufbringen müssen - so das Konzept hinter "Wohnen für Hilfe". Dabei geht es ausdrücklich nicht um Pflegedienstleistungen. Alles andere von Einkaufen, Gartenarbeit und Haus hüten ist dagegen denkbar. Je nachdem, was die Wohnpartner*innen vereinbaren.

Es hat nicht lange gedauert, bis das "Wohnen für Hilfe"-Konzept Tims Interesse geweckt hatte. "Wohnen für Hilfe hat mich als Erstes in Form einer Broschüre erreicht, die meiner Immatrikulation beilag. Die habe ich mir durchgelesen und danach war ich direkt davon überzeugt, bin auf die Website gegangen und habe das Bewerbungsformular heruntergeladen", erzählt der Student der BioGeoWissenschaften.

Was genau ihn an dem Konzept begeistert hat, kann Tim nicht benennen. Es habe ihn einfach neugierig gemacht. "Das Konzept, mit einer anderen Generation zusammenzuleben ist nicht konventionell und ich dachte, dass das perfekt zu mir passen würde", so das gebürtige Nordlicht.

Von Langeweile und Einschränkungen keine Spur: "Jeder Tag ist anders"

Einen festen Alltag gibt es bei Tim und Rita nicht. "Jeder Tag ist anders", erzählt der Student. Doch Rita und er würden gerne bei einem gemeinsamen Frühstück in den Tag starten, um sich über die Geschehnisse der vergangenen und kommenden Tage auf dem Laufenden zu halten. "Ansonsten läuft mein Tag ganz normal ab, wie der Tag jedes anderen Studis", berichtet er.

Auch Einschränkungen gebe es für ihn durch das ungewöhnliche Zusammenleben nicht. So sei es zum Beispiel überhaupt kein Problem, wenn er die Nacht mal zum Tag mache und erst gegen vier oder fünf Uhr nach Hause komme.

Von Gartenarbeit bis Tech-Support: Tims Aufgaben in der WG

"Klar ist die Wohngemeinschaft nicht ganz so lebendig, wie eine Party-WG von vier bis sieben Studis. Aber ich finde es sehr angenehm, nach einem schnellen und stressigen Tag in ein ruhiges und entspanntes Zuhause zu kommen", fasst Tim zusammen. Das Zusammenleben mit Rita funktioniere für ihn sehr gut.

Auch der Altersunterschied zwischen seiner Mitbewohnerin und ihm sei für Tim kein Problem. Ganz im Gegenteil: In der Tatsache, dass Rita und er zwei komplett verschiedenen Generationen entstammen, sieht er sogar einen Vorteil.

Student Tim ist der persönliche Tech-Support von Rentnerin Rita

"Dieser Unterschied, den wir in unserem Wesen tief verankert haben und die Diskussionen, die wir dann haben, sind mega interessant und machen sehr viel Spaß", so Tim. Aber natürlich gehören nicht nur spannende Diskussionen zu ihrem Zusammenleben. Es gibt auch Aufgaben, die der Student zu erledigen hat.

"Hauptsächlich muss ich dafür sorgen, dass mein eigener Bereich und der Gemeinschaftsbereich soweit sauber sind, nach dem Motto: Was man benutzt, macht man auch sauber", berichtet er von seinen Aufgaben. Außerdem fungiere er als "Ritas persönlicher Tech-Support". "Aber meine Hauptaufgabe ist House and Garden-Keeping und Friedhofsarbeit für die Zeit, in der Rita in Norddeutschland bei Ihren Kindern zu Besuch ist", erklärt er weiter.

"Ich kann 'Wohnen für Hilfe' auf jeden Fall weiterempfehlen"

Bei seinen Kommiliton*innen kommt Tims WG gut an. "Viele meiner Kommilition*innen sind teilweise neidisch darauf, dass ich mit Rita zusammenwohne, weil Rita wirklich ein herzensguter Mensch ist und wir uns wunderbar verstehen", so Tim im Interview mit inRLP.de. Viele von ihnen könnten sich so ein Zusammenleben aber dennoch nicht vorstellen. Dass Tim das macht, fänden sie aber "großartig".

Anders sah das bei der Mutter des Studenten aus. Zumindest am Anfang: "Meine Mutter war anfangs etwas skeptisch, ob ich wirklich die richtige Entscheidung getroffen habe, mit einer Rentnerin zusammenzuziehen. Doch nachdem sie Rita kennengelernt hatte, war sie total begeistert und bewundert mich, dass ich es gewagt habe, mich auf etwas so 'Unnormales' einzulassen.

Für Tim steht fest: "Ich kann 'Wohnen für Hilfe' auf jeden Fall weiterempfehlen, da es wirklich eine tolle Erfahrung ist und man Erfahrungen macht, welche man in normalen WGs oder im Studiheim nicht machen kann." Man müsse sich zwar erst auf das Konzept einlassen, doch wenn das geschafft sei, könne man in den ungewöhnlichen WGs viel Spaß haben. Alle wichtigen Informationen zu "Wohnen für Hilfe" sind auf der Website der Organisation zu finden.